Piruete şi „aeriene“ spectaculoase, la turneul de handbal pe plajă

La Complexul Turistic Mamaia Nord

Piruete și „aeriene“ spectaculoase, la turneul de handbal pe plajă

Cel mai spectaculos turneu al sfârșitului de săptămână se va desfășura pe arena special amenajată la Complexul Turistic Mamaia Nord: campionatul de beach-handball. La prima ediție a taberei de vară de pe litoral, organizată de Direcția pentru Sport a Județului Constanța, în parteneriat cu Asociația Județeană de Handbal, Facultatea de Educație Fizică și Sport și administrația locală, vor participa sportivi cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani (juniori I și II), legitimați numai la cluburi din județ: CSS 1 Constanța, CSS Medgidia, Axio-polis Cernavodă și Școala „Grigore Moisil” Năvodari. Până ieri, erau înscriși 124 de jucători, coordonați de zece profesori și antrenori, întrecerile urmând a avea loc în perioada 30 iulie - 2 august. „Scopul nostru este acela de a-i învăța pe copii handbalul pe plajă, un sport cu reguli diferite față de surata sa mai mare, de sală. Pe nisip, echipa este formată numai din patru jucători, portarul este liber să participe la acțiunile din afara semicercului, poate apăra sau poate ataca poarta adversă, iar golurile spectaculoase valorează mai mult. Astfel, pentru o reușită din piruetă sau «aeriană», se vor acorda două puncte, nu unul singur, precum la handbalul clasic”, a explicat Mariana Tudora, consilier sport în cadrul DSJ. Proiectul menit să-i învețe pe copii să joace handbal pe plajă face parte dintr-un program mai amplu derulat de DSJ, „Sportul, un element al culturii”, care se apropie cu pași repezi de sfârșit. „Latura educativă este foarte importantă. În plus, intenționăm să alcătuim o reprezentativă jude-țeană de beach-handball, pe toate eșantioanele de vârstă, iar peste doi ani, să ne putem înscrie la Campionatele Europene”, a adăugat profesoara Tudora. Ședința tehnică are loc astăzi, de la ora 14.00, la Complexul Turistic Mamaia Nord, patronat de Ligia și Gerson Mangri, foști practicanți ai gimnasticii, respectiv fotbalului. Mâine, toți participanții sunt invitați să se relaxeze într-un parc de distracții nautice din Mamaia. Comisia de arbitraj îi are ca membri pe Dorin Coman, Mihai Moldoveanu, Adrian Georgescu și Ilie Gheorghe. Toți jucătorii vor primi diplome de participare și tricouri personalizate, iar la final, organizatorii vor acorda premii speciale, pentru cel mai tehnic jucător, cel mai bun portar, dar și trofeul Fair-play. *** Nu numai handbaliștii răscolesc nisipul, ci și voleibaliștii. Pe 8 și 9 august, pe cele două cochete arene din dreptul Cazino Mamaia, se vor disputa partidele etapei județene a Campionatului Național la beach-volley pentru cadeți, feminin și masculin. Conform informațiilor furnizate de Emil Ionescu Nechita, consilier sport în cadrul DSJ, vârful de sezon la volei pe plajă va fi atins pe 19 - 23, respectiv 24 - 26 august, când, tot la Mamaia, sunt programate turneele finale ale Naționalelor de juniori, respectiv seniori. „Luna viitoare, în taberele de la Vama Veche și Eforie Sud, Asociația Județeană de Rugby, în parteneriat cu federația română de specialitate, vor organiza turnee de rugby-tag, cu scopul de a implementa sportul cu balonul oval la nivel de copii. La toamnă, după începerea anului școlar, proiectul va continua în toate sălile Constanței”, a precizat Emil Ionescu.