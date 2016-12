Pilda lui Moş Crăciun - portiţă spre generozitatea copiilor

Pilda lui Moș Crăciun - portiță spre generozitatea copiilor

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Crăciunul nu este doar ziua în care cei mici îl așteaptă pe Moșu’ lângă bradul împodobit. Este un prilej ca, la rândul lor, să învețe să dăruiască. Pentru a înțelege spiritul acestei sărbători, copilul are nevoie să i se povestească despre magia mo-mentului. Pentru el, este, într-adevăr, tentant să se gândească numai la cadouri, dar, ca să înțeleagă mai bine motivul pentru care este sărbătorit Crăciunul, ați putea face din serile de dinaintea Sărbătorilor, seri de poveste. Iată ce recomandă specialiștii Click pentru femei pentru reușita unui asemenea cald și util demers.Cuibăriți-vă la căldură.Răsfățați-vă cu un ceai și fursecuri, apoi citiți-i copilului tot felul de lucruri despre Nașterea Domnului. La sfârșit, amintiți-i faptul că fără acest miracol n-ar fi exis tat nici Crăciunul, această celebrare a vieții și a iubirii. Pilda lui Moș CrăciunCopiii au multe de învățat din legenda bătrânului pastor Crăciun, cel cu inima de piatră, pe care l-a schimbat o minune săvârșită de pruncul Iisus. Soția lui a ajutat-o pe Fecioara Maria să nască, iar când i-a adus lui Crăciun vestea, el s-a înfuriat peste măsură și a reacționat într-un mod neașteptat, tăindu-i mâinile. După cele întâmplate, femeia a alergat la pruncul Iisus, care a și vindecat-o. Odată cu acest miracol, în Crăciun, bărbatul cu suflet hain, s-a produs o schimbare extraordinară. A îngenuncheat și a cerut iertare pentru cele ce a făcut. De atunci, an după an, el înfruntă vremea pentru a duce daruri copiilor, pentru a vesti Nașterea Domnului. Așa învață dăruirea!Crăciunul dă ocazia să li se arate copiilor cât de frumos este să oferi celor mai puțin avuți. Așadar, îndeamnă-ți copilul să renunțe la câteva dintre jucăriile vechi, apoi mergeți și oferiți-le orfanilor. Pentru săraci, pregătiți pachete cu alimente. În acest fel, îi înveți pe copii să dea din puținul lor și să devină astfel ajutoarele lui Moș Crăciun. Colindele, cele mai frumoase cânteceCopiilor le place enorm povestea spiridușilor lui Moș Crăciun. N-ar mai fi Sărbătoare fără priceperea lor de a fabrica jucării, dar nici fără bucuria celor mici de a colinda și de a vesti Nașterea Domnului. Ajută-i să învețe colinde și să viziteze în Ajun prietenii și rudele, pentru ca toți să simtă prezența spiritului Crăciunului. La ce adrese așteaptă Moșul scrisorileCei mici trebuie asigurați că scrisorile vor fi citite de Moș Crăciun dacă le trimit la: Oficiul Poștal Central, FIN 96930 Cercul Arctic, Satul Rovaniemi, Finlanda sau Tomten, 173 00 Tomteboda, Sweden. Men-ționați pe plic „For Santa Claus”. Momentul expedierii scrisorilor va fi, de departe, unul magic!