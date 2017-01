Pierderi de 200 milioane euro din cauza emailului

Companiile din România pot pierde 150-200 milioane euro în fiecare an prin simpla folosire a emailului, dar într-un mod necontrolat, avertizează Gecad Technologies, compania care produce soluțiile de mesagerie electronică AXIGEN. Principalul efect nedorit al traficului de email incorect gestionat este pierderea de informații care se poate întâmpla prin scurgeri de date confidențiale, în mod intenționat sau neintenționat (prin phishing sau social engineering). Toate acestea pot duce foarte ușor la pierderi de contracte, la întreruperea unor relații de afaceri sau la pierderea încrederii clienților sau partenerilor companiei în cauză, precizează specialiștii din cadrul AXIGEN. Companiile trebuie să adopte politici de gestionare a traficului de emailuri, potrivite cu dimensiunile rețelei și cu activitatea lor, cu proporția în care este utilizată comunicarea electronică în cadrul afacerii și cu numărul utilizatorilor de email pe care îi are.