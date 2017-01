Piaţa materialelor de construcţii încheie anul 2009 cu o scădere de 40%

Piața materialelor de construcții încheie anul 2009 cu o scădere de 40%

Ştire online publicată Vineri, 09 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

În acest an, prețul mediu al materialelor de construcții a scăzut cu 20%, comparativ cu anul trecut, pe fondul scăderii cererii din piața de profil și nefuncționării unor programe guvernamentale din domeniu, a declarat miercuri coordonatorul de vânzări al Baumix, Constantin Blendea, citat de NewsIn. „S-a resimțit o scădere a prețurilor materialelor de con-strucții încă din prima parte a anului, dar mai mult în cea de-a doua parte. Nu se mai dă curs marilor proiecte din domeniu, care acum sunt într-o fază de stagnare. Singurele proiecte care se mai desfășoară sunt cele la nivel redus, cum ar fi renovarea unui apartament. În aceste condiții, au scăzut și prețurile”, a declarat Constantin Blendea, coordonator de vânzări la Baumix. Acesta a explicat că scăderea se înregistrează pe toate segmentele din domeniu, însă cele mai accentuate reduceri de preț se înregistrează pe seg-mentul de sisteme de termo-izolare. „Aici avem o scădere chiar mai mare decât pe celelalte ramuri. Ne așteptam ca programul de reabilitare termică a locuințelor să aducă o cerere mare pe piață, însă programul nu funcționează și atunci pe acest segment s-a produs o scădere a cererii și implicit a prețurilor, chiar peste 20%. Un alt program la care ne-am fi așteptat să ajute piața materialelor de construcții este Prima Casă, însă nici acesta nu a produs efectele așteptate”, a mai spus Blendea. La Constanța, angrosistul Comat se înscrie în trendul național. „Avem o scădere de circa 20%. Am făcut niște sondaje în rândul furnizorilor și clienților și se pare că, în 2010, am putea reveni la normal. Nu se pune problema de o creștere, însă măcar să ajungem iarăși la 100%. Deocamdată, lucrările s-au mutat la interior, nu mai construiesc prea mulți. Ce-i drept, există clienți care profită de vremea bună și continuă lucrările. Concret, au scăzut vânzările la materialele de «umplutură», cum ar fi cimentul, cărămizile. Metalul merge în parametri normali”, a declarat, pentru Cuget Liber, Ivan Vasile, oficialul Comat. Potrivit Asociației Producătorilor de Materiale de Construcții din România (APMCR), piața de profil a scăzut cu 20%, în primele șase luni din 2009, pentru semestrul II fiind estimată o scădere de 40%. Potrivit estimărilor, piața va continua să scadă și în 2010, pe fondul blocării marilor proiecte imobiliare.