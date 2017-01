Piaţa locală de securitate IT a crescut cu 13%

În anul 2007,

Piața locală de securitate IT a crescut cu 13%

Ştire online publicată Luni, 03 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Piața de soluții de securitate IT din România este estimată la 12,72 milioane de dolari în 2007, în creștere cu aproximativ 13% față de 2006, a comunicat compania de cercetare și analiză IDC România, potrivit NewsIn. „Soluțiile de securizare a conținutului și de management al amenințărilor (antivirus, anti-spyware, VPN, anti-spam etc.), împreună cu soluțiile de management al identității au reprezentat cea mai mare parte a pieței de securitate IT din România, cumulând o cotă de piață de peste 90%“, a declarat Călin Mirea, Research Analyst al IDC România. Rezultatele au fost comunicate în cadrul conferinței IDC IT Security Roadshow 2008, la care au participat partenerii locali și regionali Microsoft România, Trendmicro, Qualys, Fortinet, Symantec, IBM ISS, Blue Coat. „IDC IT Security Roadshow 2008", numit evenimentul IT al anului în multe țări, este un forum care ajută organizațiile să analizeze o gamă largă de probleme de securitate. Evenimentul a evidențiat cele mai noi tendințe de pe piața securității IT, primele zece previziuni IDC cu privire la securitatea IT în 2008 și modul în care se pun bazele unei strategii de securitate totală. Compania de analiză International Data Corporation publică mai mult de 25 de studii anuale, analize trimestriale și baze de date conținând informații esențiale ale pieței tehnologiei informației din România.