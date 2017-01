Piaţa imobiliară are nevoie de investiţii de 100 miliarde euro

Piața imobiliară are nevoie de investiții de 100 miliarde euro

România are nevoie de investiții de 100 miliarde de euro pentru a acoperi necesarul de locuințe. Potrivit constructorilor de pe piață, cel puțin în următorii opt ani, vor trebui investite 1,2 miliarde de euro în construcția de locuințe și în reabilitarea termică a blocurilor. În momentul de față, potrivit statisticilor, fiecărui locuitor al României îi revin 0,8 camere de locuit în condițiile în care un european are la dispoziție 3,4 camere. Deficitari suntem și la vârsta locuințelor. Astfel, daca media în țările dezvoltate este de 30 de ani, în România aceasta atinge 47 de ani.