Piaţa auto românească, la pământ. Ce maşini se mai vând

Piața auto românească, la pământ. Ce mașini se mai vând

Ştire online publicată Luni, 22 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Piața românească a mașinilor noi ar putea atinge un minim istoric de 50.000 de unități în 2013, dacă ritmul de vânzări din primul semestru, de 4.000 de mașini/lună, va continua, potrivit reprezentanților Autovit.ro, cea mai mare platformă online din România pentru vân-zare-cumpărare de mașini noi și second-hand, potrivit AGERPRES.„Este totuși de așteptat ca finalul lui 2013 să nu aducă rezultate atât de slabe, un factor de revigorare fiind programul Rabla, care, deși a început în luna iunie, este de așteptat să reprezinte 10-15% din piața totală a mașinilor noi. Voucherele Rabla s-au tranzacționat în piață chiar și cu un nivel de 1.300 de lei, dată fiind cererea scăzută pentru acestea și perioada de doar 45 de zile de valabilitate”, a declarat, într-o conferință de presă, Mihai Cune, business manager la Autovit.ro.Specialiștii Autovit.ro estimează că piața va fi însă sub nivelul de 66.000 unități înregistrat în 2012. Această valoare ar duce astfel piața mașinilor noi aproximativ la nivelul anului 1995, când mărcile de import aveau o prezență mult mai redusă în România.„La mașini second-hand din import nu sunt motive ca valoarea de circa 30.000 de unități pe lună să se schimbe radical (cele din import și reînmatriculările de mașini rulate din România). Va crește ponderea mașinilor cu norma de poluare Euro 2, dat fiind că taxa auto a scăzut. Ne mai așteptăm la o creștere și pe segmentul de mașini Euro 4 cu motoare mici, dar cel mai mult la mașinile cu motoare Euro 5, unde timbrul de mediu are o valoare foarte mică”, a mai spus Mihai Cune.2013 - scădere de 15% a piețiiPentru piața de mașini second-hand, Autovit.ro estimează ca în 2013 aceasta să fie sub nivelul anului trecut, cu o scădere de aproximativ 15-20%. Pe baza datelor direcției de specialitate a Poliției - DRPCIV, reprezentanții Autovit.ro s-au referit și la diferențele mari în ceea ce privește preferințele pe mărci la autoturismele noi, second-hand din import și cele reînmatriculate în România.La mașini noi, Dacia are peste un sfert din piață, cota erodân-du-se mult în ultimii ani, de la peste jumătate. Volkswagen a avut o cotă de peste 15%, iar Hyundai are un an relativ bun. Față de segmentul second-hand, cifrele pentru mașinile noi sunt foarte foarte mici, spre exemplu la mașini second-hand din import Volkswagen a fost lider cu aproape 3.900 de unități în iunie, în timp ce Dacia a fost lider la mașini noi cu sub 1.000 de unități.La mașinile second-hand din import se păstrează de ani buni un top 5 aproape neschimbat lună de lună, cu Opel pe locul secund, Ford pe trei, Audi și BMW pe patru și cinci. Oarecum diferit este topul la mașini second-hand tranzacționate în țară. Volkswagen și Opel ocupă primele poziții, însă pe locul trei apar automobilele marca Dacia, ca urmare a comportamentului des în-tâlnit de vânzare a mașinilor noi după doar câțiva ani de utilizare. În plus, în top cinci se regăsește și Skoda.