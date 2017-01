Piaţa auto din România a crescut cu 22%

Piața auto din România a crescut cu 22%

Piața de autoturisme noi a crescut cu 22,4% la sfârșitul perioadei ianuarie-iulie din acest an, ajungând la 177.685 de unități, față de nivelul de 145.000 de unități consemnat în intervalul similar din 2006. Segmentul autovehiculelor comerciale a urcat cu 28,8%, de la 21.000 de unități în primele șapte luni ale anului trecut la 27.100 de exemplare în acest an. În ceea ce privește importurile de autoturisme, vânzările și-au menținut, la sfârșitul primelor șapte luni, ritmul de creștere de 53,3%. Românii au cumpărat în perioada ianuarie-iulie peste 108.800 de mașini noi din import, față de 71.000 de unități în intervalul similar din 2006.