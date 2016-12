Peugeot Bipper este cea mai bună autoutilitară din lume

1

peugeot

cea mai proasta autoutilitara este peugeot prefer aro in loc de peugeot, am avut peugeot si vroiam sa-i dau foc, dupa doi ani incepe sa cada si intr-un an il mai cumperi odata cu cheltuieli de reparatie,cele mai bune autoutilitare sunt cele fabricate in germania si aduse in tara de pe piata din vest, cele cumparate din romania sunt turcesti si sunt foarte proaste