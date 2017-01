Petreceri în cluburi

r Sâmbătă, 26 martie, de la ora 23:00, începe petrecerea At Studio With Love, în club The Studio. Line-up: Kicki, Katoline și Primărie. Intrarea este liberă! r Sâmbătă, 26 martie, Playboy Party în clubul The Bank. Invitat special: Laura Stoica. Intrarea este liberă pentru fete, iar băieții plătesc 20 lei (bon de consumație). r Sâmbătă, 26 martie, la The Studio vor mixa Kicki (Berlin Crew), Katoline (Natural Rhythm, Waldliebe Familien, Quanticman Records) și Primărie (Tzinah Records, Crossworld). r Club Vansses prezintă în această sâmbătă, 26 martie, concert live Șuie Paparude. Ultimul album al formației se intitulează „E suflet în aparat” și poate fi descăr-cat gratuit de pe site-ul trupei. r Să râdem de toți și de toate, de tonți și de toante! Astfel sună invitația lui Cristian Dumitru pentru duminică, 27 martie, de la ora 20.00, în Cafe d’Art, unde va susține un one man show.