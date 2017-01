Petrecere cu vedete pe plaja de la Melody

Vineri noaptea, în zona Melody, a fost inaugurată, cu mare fast, poate cea mai mare terasă de pe plaja din Mamaia. Este vorba despre clubul Summer Crush, care s-a mutat anul acesta din zona Malibu, schimbându-și totodată denumirea în Cafeneaua Fiat. Iar schimbarea de nume nu s-a petrecut întâmplător, alături de terasă fiind parcat și un autoturism-reclamă. Fiat, firește. În plus, la beach-party-ul de vineri, invitat de onoare a fost Herbert Stein, președintele AutoItalia Group. Se știe că unul dintre patronii clubului „Crush” este Ionuț Budi, fratele vedetei de televiziune Tania Budi. Astfel, nu este de mirare că deschiderea din vara 2007 a fost legată de numele acesteia din urmă. Împreună cu actrița Tara Anderson (cunoscută de fanii serialului Baywatch), Tania a conceput o linie de costume de baie ce poartă numele „CC California Constanța”. Colecția a fost prezentată vineri noaptea, printre spectatorii avizați numărându-se chiar Cătălin Botezatu, cu un nou look, blond, precum și numeroase alte personaje din lumea modei. Bogații României au fost și ei invitați la petrecere, dat fiind că Tara Anderson mai are o calitate, aceea de fiică a general managerului UPC Romania. Iar legăturile Taniei Budi cu televiziunea au atras la eveniment și jurnaliști sau personaje importante din publicitate. După prezentarea de modă, petrecerea a fost animată de DJ Ravin.Vineri noaptea, în zona Melody, a fost inaugurată, cu mare fast, poate cea mai mare terasă de pe plaja din Mamaia. Este vorba despre clubul Summer Crush, care s-a mutat anul acesta din zona Malibu, schimbându-și totodată denumirea în Cafeneaua Fiat. Iar schimbarea de nume nu s-a petrecut întâmplător, alături de terasă fiind parcat și un autoturism-reclamă. Fiat, firește. În plus, la beach-party-ul de vineri, invitat de onoare a fost Herbert Stein, președintele AutoItalia Group. Se știe că unul dintre patronii clubului „Crush” este Ionuț Budi, fratele vedetei de televiziune Tania Budi. Astfel, nu este de mirare că deschiderea din vara 2007 a fost legată de numele acesteia din urmă. Împreună cu actrița Tara Anderson (cunoscută de fanii serialului Baywatch), Tania a conceput o linie de costume de baie ce poartă numele „CC California Constanța”. Colecția a fost prezentată vineri noaptea, printre spectatorii avizați numărându-se chiar Cătălin Botezatu, cu un nou look, blond, precum și numeroase alte personaje din lumea modei. Bogații României au fost și ei invitați la petrecere, dat fiind că Tara Anderson mai are o calitate, aceea de fiică a general managerului UPC Romania. Iar legăturile Taniei Budi cu televiziunea au atras la eveniment și jurnaliști sau personaje importante din publicitate. După prezentarea de modă, petrecerea a fost animată de DJ Ravin.