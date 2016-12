Peştera Limanu, aventura de pe litoral

1

Pestera Limanu, obiectiv turistic

Cam liric articolul! In urma cu cincizeci de ani, ca elev de liceu, mergeam deseori cu cativa colegi de clasa si stateam cu orele in sala mare. Ajunseseram sa cunoastem cu ochii inchisi toate cotloanele labirintului. Nu este atat de inspaimantatoare acesata pestera, cum se vorbeste. Ciudat este ca localnicii nu prea au indraznit sa o cunoassca. Aici, in perioada Primului Razboi Mondial, au fost depozitate grane. Ar trebui, intr-adevar, valorificat turistic acest obiectiv, impreuna cu Monumentul eroilor din centrul comunei, cu un muzeu al compozitiilor artistice (picturi, muzica) ale unor compozitori localnici, cu auditii ale unor piese dobrogene,cu deplasarea la marginea lacului, pentru ... savurarea izvoarelor sulfuroase, dar si a unor soiuri de vinuri, vizionand si un scurt spectacol coregrafic cu dansuri dobrogene.