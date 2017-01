Peste un sfert din maşinile vândute în 2007 sunt Logan

Peste un sfert din mașinile vândute în 2007 sunt Logan

Cea mai vândută mașină în România în primele nouă luni ale acestui an este, așa cum era de așteptat, Dacia Logan, a anunțat Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România, cu o cotă de piață de 30,3%. Următoarea marcă de mașină în preferințele românilor este Renault, a cărui cotă de piață se apropie ușor de 10%. La o distanță nu tocmai mare, de doar 2,1 procente se situează, la egalitate, mărcile Volkswagen și Skoda, top 5 fiind completat de alte două mărci, respectiv Opel și Daewoo, fiecare deținând o cotă de piață de câte 5,8% fiecare. La polul opus, cu o pondere de piață sub 1% se află mărcile Nissan (0,6%), BMW (0,7%), KIA (0,7%), Mitsubishi (0,8%) și Mercedes (0,8%). La o primă vedere a clasamentului, prima concluzie care se poate trage este că, în continuare, așa cum era de așteptat, mașinile ale căror preț de achiziție se încadrează în categoria mediu spre scăzut au întâietate în preferințele românilor. În primele nouă luni ale anului, numărul total de automobile noi comercializate în România se ridică la 228.877 mașini.