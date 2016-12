Peste jumătate dintre concurenţii Festivalului Mamaia 2011 au sub 20 de ani

Peste jumătate dintre concurenții Festivalului Mamaia 2011 au sub 20 de ani

Zece dintre cei 17 concurenți din cadrul secțiunii „Interpretare“ a Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia 2011, ce se va desfășura la Teatrul de Vară Soveja, în perioada 25 - 28 august, au sub 20 de ani. Cel mai tânăr abia a împlinit 17 ani, iar cel mai în vârstă are 33.Și reprezentantul Constanței, Iolanda Florina Ulmețeanu, face parte din categoria adolescenților. Aceasta are doar 17 ani.