Peste 20 de specii de reptile au „invadat“ Centrul Comercial Tom

Cine spune că pentru a admira ceva șerpi, șopârle, broaște, cea mai mare specie de miliped din lume sau un cameleon gigant trebuie să mergila grădina zoologică sau direct „acasă“ la ele? Lucrul acesta se poate face, până pe 3 septembrie, și în Centrul Comercial Tom. Era imposibil ca acestea să nu ajungă și la mall (locurile unde se fac de toate, pentru toți), așa că iată-le!Constănțenii și turiștii le pot admira pe toate în cele douăzeci de vitrine devenite de vreme bună casa lor. Vorbim astfel despre douăzeci de specii diferite ce alcătuiesc expoziția „Lumea reptilelor“, ajunsă pentru prima dată în România.Potrivit administratorului acestei expoziții, Cristina Popescu, acest show cu reptile, întreținut de Martin Weber, un specialist în reptile din Elveția, a călătorit deja în Elveția, Germania sau Luxemburg. Concep-tul a prins peste hotare și face acum și primii pași în țara noastră.Cei care ratează expoziția de la Constanța o pot vedea, din septembrie încolo, în alte două centre comerciale din București, iar gazda va fi, de asemenea, Tom. Deocamdată, cel puțin în acest an, acestea sunt singurele opriri pe plaiuri mioritice.„Vreau să fac oamenii să-și depășească teama de șerpi, de exemplu. Pentru mine este important să arăt oamenilor că nu toți șerpii sunt periculoși. Reptilele sunt animale drăguțe. Trebuie să știi doar cum să te comporți cu ele, să le respecți. Este foarte important ca și copiii să învețe că reptilele nu sunt periculoase“, a precizat Martin Weber.v v vIată și cam ce puteți admira: șarpele „taur“, originar din America de Nord, este o specie foarte agresivă, căreia îi place să fure în special puii de găină din curțile fermierilor. Șarpele Albino, o specie destul de scumpă, tocmai deoarece se găsește tot mai rar, pare mai mult decât inofensiv în mâinile lui Martin Weber. Șarpele, imun la venin, obișnuiește însă să-și mai mănânce din când în când semenii.Să nu uităm dragonii din Vietnam (specie de șopârlă), foarte prietenoși, trăiesc în copaci, în grădini, aproape de oameni, pe cei de apă, originari din Asia, sau dragonii cu barbă.O altă curiozitate, dacă putem să-i spunem așa, sunt broaștele pitice toxice, din America Latină. Cele mai toxice dintre ele au otravă care poate omorî 40 de oameni, dar o folosesc doar pentru a se apăra.Cameleonii sunt o altă atracție. A ajuns la Constanța cameleonul din Uganda, dar și cel gigant de Madagascar - lungimea maximă este de 70 de cm. Limba acestora are aceeași dimensiune cu a corpului.Deși nu sunt reptile, din expoziție fac parte și câțiva milipezi din Africa, cea mai mare specie din lume, ce poate atinge 30 de cm.În plus, dacă vreți să vedeți cum se hrănesc șerpii, de exemplu, și cu ce, atunci sunteți așteptați pe 24 august, la ora 19.00.