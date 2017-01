Peste 150.000 de trupuri bronzate în penumbră

Și când afirmăm aceasta ne gândim la condițiile meteo de sâmbătă, când soarele, deși aflat în penumbră, ne-a sufocat, că, deh!, e week-endul constănțeanului. A venit apoi o duminică în parametrii… caniculei, litoralul românesc fiind luat din nou cu asalt, sejururile de sfârșit de săptămână devenind de-acum normale, cu aglomerația aferentă întoarcerii acasă. Deja știm că între Eforie și Constanța s-au creat ambuteiaje și am fost cu ochii pe autostrada Soarelui. Sâmbătă, cei peste 150.000 de turiști aflați pe litoral, din care 126.270 contorizați la Inspectoratul Județean de Poliție plus 20.000 „clandestini”, au avut parte de o vreme ciudată, caracterizată de o variabilitate a intensității solare. Ceea ce nu înseamnă că nu s-a făcut plajă. Ba, dimpotrivă, unii chiar preferă acest gen de… scăldătoare. Cu toate că e greu de crezut, în stațiunea Mamaia, centralizată pe locul patru în topul numărului de oaspeți, s-au aflat doar 15.832 turiști, în Eforie – 22.520, în Costinești – 23.000, iar în Neptun fruntașul – 34.515. Suntem cu ochii pe recepții și așteptăm cu interes ca de astăzi tarifele de cazare să o ia încet la vale, măcar cu promisele procente de 10, respectiv 15. Oricum, dacă e să luăm de bune declarațiile lui Ovidiu Silaghi, ministrul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, sezonul 2007 este declarat ca cel mai „profi” din ultimii 17 ani, cu o creștere a numărului de turiști, față de anul trecut, de circa 30%.Și când afirmăm aceasta ne gândim la condițiile meteo de sâmbătă, când soarele, deși aflat în penumbră, ne-a sufocat, că, deh!, e week-endul constănțeanului. A venit apoi o duminică în parametrii… caniculei, litoralul românesc fiind luat din nou cu asalt, sejururile de sfârșit de săptămână devenind de-acum normale, cu aglomerația aferentă întoarcerii acasă. Deja știm că între Eforie și Constanța s-au creat ambuteiaje și am fost cu ochii pe autostrada Soarelui. Sâmbătă, cei peste 150.000 de turiști aflați pe litoral, din care 126.270 contorizați la Inspectoratul Județean de Poliție plus 20.000 „clandestini”, au avut parte de o vreme ciudată, caracterizată de o variabilitate a intensității solare. Ceea ce nu înseamnă că nu s-a făcut plajă. Ba, dimpotrivă, unii chiar preferă acest gen de… scăldătoare. Cu toate că e greu de crezut, în stațiunea Mamaia, centralizată pe locul patru în topul numărului de oaspeți, s-au aflat doar 15.832 turiști, în Eforie – 22.520, în Costinești – 23.000, iar în Neptun fruntașul – 34.515. Suntem cu ochii pe recepții și așteptăm cu interes ca de astăzi tarifele de cazare să o ia încet la vale, măcar cu promisele procente de 10, respectiv 15. Oricum, dacă e să luăm de bune declarațiile lui Ovidiu Silaghi, ministrul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, sezonul 2007 este declarat ca cel mai „profi” din ultimii 17 ani, cu o creștere a numărului de turiști, față de anul trecut, de circa 30%.