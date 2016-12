Porția de natură

Pepenele galben calmează sistemul nervos

Pepenele galben este unul dintre fructele preferate ale verii. Se găsește prin toate piețele și la toate colțurile. Puțini știu însă că el poate fi un adevărat medicament. Pepenele galben conține 88,5 la sută apă, 0,6 la sută albumine, 9,6 la sută hidrați de carbon, 0,6 la sută fibre alimentare, acizi organici liberi, potasiu, fier, vitaminele C, PP, B, caroten, acid folic, magneziu, fosfor, calciu. Pepenele galben are o influență binefăcătoare în cazurile de ateroscleroză, hemoroizi, în bolile de rinichi, în cele ale sistemului cardiovascular. Sucul de pepene galben potolește foarte bine setea și calmează sistemul nervos, are acțiune diuretică și este un purgativ ușor. Din cele mai vechi timpuri, pepenele galben este folosit în bolile de stomac și în afară de aceasta se consideră că îmbunătățește dispoziția psihică în timpul depresiilor. Semințele de pepene galben fierte în lapte sunt recomandate împotriva pietrelor la vezica biliară. În absența unor recomandări speciale, sucul de pepene galben este indicat de trei ori pe zi, înainte de masă, adăugând într-un pahar de suc o lingură de miere.