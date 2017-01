Pe urmele tătarilor din Karatai

La 35 de kilometri de Constanța și 14 de Medgidia, un sat mic „din stepa dobrogeană” păstrează și astăzi urmele multiculturalității ce face din Dobrogea un ținut aparte. „Străzile principale urmează albia pârâului Caratai”, se arată în monografia „Nisipari - un sat din stepa dobrogeană” semnată de Jenica și Bogdan Dumitrel Sava și lansată de curând. Iar printre străzile principale se numără cea Nemțească, aceasta fiind și strada cea mai lungă din localitate, dar și cea a Aromânilor. Nisipariul are însă origini tătărești. Așa cum se arată în lucrarea amintită, satul a apărut în 1851 sub denumirea de Karatai (ulterior scris Caratai), numele localității traducându-se prin: kara - negru, tai - mânz, creșterea cailor fiind recunoscută drept ocupație de bază a tătarilor. O altă legendă care face referire la numele localității spune că odată cu emigrarea tătarilor din Crimeea, pe aceste meleaguri a venit un tătar bătrân cu doi măgari negri la căruță care a poposit aici. La vremea când localitatea era populată în mare parte de tătari (acum mai bine de 150 de ani, satul număra aproximativ 500 de familii de tătari și trei geamii), satul era cunoscut și sub denumirea de „Dokiz botkali Karatai” sau „Karatai - satul cu cele nouă feluri de pilaf”. Astăzi însă numărul de etnici tătari din Nisipari a scăzut considerabil, iar din cele trei lăcașuri de cult musulman a mai rămas doar o singură geamie. Aceasta, în forma originală construită în 1854, a fost reabilitată de curând, grație atât implicării localnicilor, autorităților, dar și fiilor satului plecați departe, dar care nu și-au uitat originile. Astfel că, într-un cadru festiv, în iulie, muftiul Muurat Iusuf, Abdula Buran, reprezentant al Primăriei Castelu, Nicolae Anghel, primar și imamul satului Mambet Faruc au participat alături de comunitatea locală la inaugurarea lăcașului reabilitat. Înființat de tătari, satul poartă însă și un puternic accent al coloniștilor germani (268 de persoane) veniți pe aceste meleaguri în jurul anului 1922. Iar dacă strada Nemțească este astăzi cea mai lungă stradă din sat, numărând 83 de locuințe, Nisipariul are și cea mai scurtă stradă - I.G. Duca unde se află o singură gospodărie.