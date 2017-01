Rockerii se pot dezlănțui în voie

Pe plaja de la Vama Veche a început Festivalul Stufstock

Cea de-a VII-a ediție a Festivalului Stufstock de la Vama Veche a început, aseară, sute de iubitori ai muzicii rock fiind prezenți pe plaja de la Vama Veche. Prima seară a distracției s-a deschis cu un concert aparte, o colaborare specială între Golden Stufstock și Mike Godoroja & Blue Spirit. Este vorba de proiectul „Balkanic Zeppelin”, care i-a avut ca invitați pe Marius Mihalache și Corneliu Stroe. Pe aceeași scenă cu Balkanic Zeppelin, în deschidere, a urcat The Others, una dintre trupele care au debutat la Stufstock în 2007. Festivalul va continua în această seară cu un alt concert extraordinar susținut de Ovidiu Lipan Țăndărică și Fanfara 10 prăjini la care Stelu Enache va fi invitat special. Târziu în noapte, Mircea Baniciu și Josef Kappl, susținuți de Vlad Cnejevici (clape, voce), Teo Boar (chitară electrică și acustică) și Cristi Iorga (tobe), vor cânta pentru vamaioții de pe plaja Golden Stufstock. Pe scena Golden Stufstock vor mai cânta Rain District, Trooper, Snails, Celelalte Cuvinte, Luna Amară și Deka Dens. Tot în această seară dar pe scena secundară, de la Goblin & Gulag vor urca artiștii de la Blood Print, EVO, Highlight Henosis, Alternativ Quartet, Tep Zepi, Godmode. Mâine seară, în ultima zi a Festivalului Stufstock 7, pe scenă vor urca Phenomenon, Les Ele-phants Bizares, ZOB, Kumm, EMIL, Timpuri Noi, Urma, Zdob și Zdub, The Amsterdams și Dj Sile. Totodată, pe scena secundară vor urca cei de la Propaganda, Hush, Nuage, Relative, The Mushroom Story și L’orchestre Roche. Organizatorii au precizat că fiecare formație invitată va avea la dispoziție 45 de minute să-și încânte fanii.