The Mission Dance Week-end

Paul van Dyk mixează pe plaja de la Năvodari

Ştire online publicată Marţi, 02 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

The Mission Dance Week-end prelungește distracția verii cu cea de-a patra ediție, care se va desfășura în zilele de 5 și 6 august, pe plaja Hanul Piraților din Năvodari.În prima zi, la malul mării va veni să mixeze unul din cei mai importanți DJ ai momentului, Paul van Dyk. Acesta va concerta alături de Above & Beyond, Ferry Corsten, Gabriel & Dresden și Snatt & Vix feat. Alexandra Bădoi.În cea de-a doua zi, sufletul petrecerii va fi Moby, care va aduce cu el noul său album lansat în luna mai a acestui an, „Destroyed”. Moby va împărți scena cu Dubfire, Șuie Paparude, ROA, The Model și Greeg.Prețul unui bilet pe fiecare seară, care este achiziționat on-line în avans, este 50 de lei, iar pachetul de bilete pe ambele serii costă 80 de lei. Biletele la locație în seara eveni-mentului costă 80 de lei pe fiecare zi, iar prețul pachetului - 100 lei.Alexandra COJOCARU