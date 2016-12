Patru motive să ai o relaţie cu un bărbat mai tânăr

Patru motive să ai o relație cu un bărbat mai tânăr

Marţi, 16 Iulie 2013

De obicei, relația cu un bărbat mai tânăr decât tine nu este văzută cu ochi buni de către cei din societate. În ultima perioadă, din ce în ce mai multe vedete au iubiți care le-ar putea fi copii. Iată care sunt avantajele unei idile cu un bărbat mai mic decât femeia:Are mai multă energie și este optimist. Este întotdeauna pus pe distracție - exact lucrul de care ai nevoie ca femeie trecută prin ale vieții și marcată de toate responsabilitățile din viața ta. Te face să vezi viața în culori mai roz. Tu ești pe modelul „facturi, plăți, probleme”, motto-ul lui e „chill, relax, let’s have some fun”! N-ai sărit până acum cu parașuta? O vei face cu el. N-ai dansat goală prin Vamă? Ți se va întâmpla cu el. Nu te-ai mai simțit vie de 100 de ani? Te readuce el la viață…Poți să-l înveți diferite lucruri. E de preferat să fii cu cineva care știe cum stau lucrurile, ce-i drept, dar nici rolul de profesoară nu e rău. Iar el va fi dornic să învețe cât mai bine și cât mai mult, ceea ce va fi în avantajul amândurora.Are mai puține bagaje. Nu are prea multe prietene trecute la activ, care să-i fi frânt inima și să-i fi zdruncinat încrederea în sine, nu are frustrări, nu simte nevoia să se răzbune pe toate femeile pe care le întâlnește în cale. Un bărbat tânăr nu are atât de multe temeri ca un tip de vârsta ta, trecut poate și el prin divorțuri, despărțiri, procese de custodie. Pentru el viața se întâmplă aici și acum, nu în trecut, nu în viitor.E în formă! N-a avut timp să facă burta de bere și este în plină formă, ceea ce te determină și pe tine să fii mai atentă la corpul tău, pentru a putea ține pasul cu „tineretul”.(Sursa: www.babyunica.ro)