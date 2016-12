Pateu cu păr şi scame: "Mi s-a făcut greaţă”

Pateu cu păr și scame: "Mi s-a făcut greață”

Ştire online publicată Marţi, 26 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O brașoveancă a renunțat la micul dejun, după descoperirea pe care a făcut-o. Tânăra a cumpărat un pateu de la un supermarket din oraș, la sfârșitul săptămânii. A așteptat să treacă weekendul și a mers să depună o plângere la Comisariatul pentru Protecția Consumatorului. Conducerea instituției spune că va face controale și că cei care au vândut pateul vor putea plăti o amendă ce poate ajunge până la 30 000 de lei, scrie brasovultau.ro."Pe prima felie am văzut în pateu un fir cam de un centimetru, am crezut că e de păr sau chiar o scamă. Am pus și pe a doua felie și am observat același lucru”, a declarat clienta nemulțumită. Mi s-a făcut greață", a mai spus brașoveanca, citează realitatea.net.