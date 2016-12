Pastila fericirii

Ştire online publicată Vineri, 07 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

In anii '70, cei de la Mercedes-Benz nu stateau deloc rau la capitolul conceptelor de care cu greu iti poti dezlipi ochii. De fapt, designerii lor ruseau atat de bine sa-si faca treaba, incat am putea chiar si astazi sa iesim pe strada cu una din creatiile de atunci, fara sa starnim hohote de ras. Iar daca ar fi sa alegem cel mai bun exemplu, ne-am opri, invariabil, asupra seriei de concepte C111, in fata careia nici tunerii de la GWA nu au putut sa reziste. In cazul in care SLS-ul AMG ti se pare lipsit de orice farmec, (ceea ce ar trebui sa puna psihiatrii pe ganduri), iar batranul 300 SL Gullwing nu este nici el departe de a te plictisi, proiectul Ciento Once ar putea fi pastila care sa-ti redea cheful de viata. Des nu este deloc albastru. Numele masinii reprezinta pur si simplu traducerea cifrelor seci ale conceptului de la Merc, in limba spaniola. In spatele designului retro-futurist, ascunde exact acea tehnologie care sa il merite, ceeace inseamna ca nu vei gasi sub capota anticul motor diesel Wankel al C111. Citeste mai departe...