Pasajul spre Gară, pavat cu urină şi rahat

Pasajul spre Gară, pavat cu urină și rahat

Pasajul de la Gară are jalnic. Nu există lumină, iar mirosul este îngrozitor. Toți boschetarii din zonă folosesc pasajul drept toaletă publică, așa că întreg tunelul este pavat cu urină și rahat. Oamenii din zonă, dar și simpli trecători, se plâng că autoritățile locale nu au luat nicio măsură pentru reabilitarea lui. De situația pasajului s-a arătat nemulțumită și o doamnă care venise acum două zile la inaugurarea celui de al doilea club al pensionarilor din parcul de la Gară. Deși ne-a spus că în această zonă este foarte murdar, femeia nu a îndrăznit să îi spună această supărare și primarului Mazăre. Doar că primarului nu-i este rușine, probabil, că pasajul arată astfel. Doamna a afirmat că îi este rușine să îl oprească pe edil ca să îi sesizeze această problemă. Persoanele care aleg să treacă prin pasaj nu își explică de ce nu s-a luat până acum nici o măsură. Constănțenii ne-au povestit că, pe timp ploios, drumul prin pasaj se transformă într-o călătorie acvatică din cauza inundațiilor. Petre Enciu, un simplu constănțean, spune că pasajul este o pată pe obrazul Constanței, mai ales că el se află în zona Gării, una dintre porțile de acces în oraș. „Este oribil. Ar trebui să se facă ceva. Dacă plouă se face mizerie și nu poți să mai treci prin pasaj. Nu mai vorbesc de mizeria care este aici în fiecare zi", a încheiat el. Elena Ion, 62 ani, consideră că ar fi bine să se facă ceva: „Acum câteva zile au mai adunat mizeria. Cu toate acestea, nu îmi place acest miros de apă stătută. Ar fi bine dacă i s-ar da o mică zugrăveală, deși poate că sunt în momentul de față și alte treburi mult mai importante", a completat bătrâna. Ioana Stănescu, 44 ani, este de părere că indiferent de nemulțumirile oamenilor, cei de la putere fac tot ce vor: „Nu s-a făcut nimic. Miroase urât și arată jalnic, nu avem pe unde să trecem. Noi am vrea să se facă ceva, dar degeaba. Cei de sus nu țin cont de nimic și își văd de propriul interes", a afirmat femeia.