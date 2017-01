Particularii care cazează turişti le dau bătăi de cap hotelierilor

Particularii care cazează turiști le dau bătăi de cap hotelierilor

E criză mare de turiști pe litoral, se plâng hotelierii care se avântă chiar să spună că nu au avut un sezon atât de slab în ultimii 20 de ani. Ca să nu dea faliment, administratorii au redus prețurile la cazare cu 10-15%, asta pe lângă scăderile pe care le-au făcut deja la începutul lunii. Așa au apărut oferte speciale, de genul stai șapte nopți, plătești cinci sau în weekend stai trei nopți, plătești două. Sunt, însă, și hoteluri unde prețul camerelor a fost micșorat la jumătate. De exemplu, la Mamaia se găsesc camere duble la patru stele, cu 200 -300 de lei pe noapte. La trei și două stele, puteți găsi cazare și cu 150-200 de lei, pe noapte. Sunt și hoteluri de patru stele care și-au redus tarifele la jumătate, așa că o cameră costă tot 200 de lei. Dacă optezi și pentru masă, te costă în jur de 30 de lei un prânz sau maximum 100 de lei pensiune completă. Aceste oferte se găsesc la agențiile de turism, dar și la recepție se poate negocia. În plus, dacă anul trecut, în această perioadă, toate cele peste 130.000 de locuri de cazare de pe litoral erau epuizate, acum sunt la mare aproximativ 80.000 de turiști. Deși fac eforturi pentru a atrage turiștii cu tot felul de oferte care nu le aduc venituri consistente, hotelierii mai au o problemă. Ei sunt foarte supărați pe particularii care oferă camere la prețuri foarte mici turiștilor, deși nu plătesc niciun fel de impozite la stat. „Față de alți ani, acum vedem la malul mării tot mai mulți particulari care ies în stradă cu cheile în mână și îi ademenesc pe turiști chiar înainte să intre în hotelul în care au rezervare. Așa ceva nu se face, pentru că noi plătim impozite destul de mari, iar ei nici nu se înregistrează la fisc” a declarat patronul unui hotel din stațiunea Mamaia. Hotelierii spun că această concurență este nedreaptă și le reduce veniturile. De asemenea, ei sunt supărați că polițiștii nu intervin pentru stoparea acestui fenomen care ia amploare de la an la an.