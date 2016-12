Partenera ideală trebuie să fie slabă

Cercetătorii scoțieni au descoperit că bărbații a căror parteneră are dimensiuni aproape de cele ale unui manechin sunt mai protejați împotriva disfuncțiilor erectile și au o viață sexuală mai bună.Pentru realizarea cercetării, specialiștii au aplicat un chestionar numit „International Index of Erectile Function” pe un eșantion de 700 de bărbați cu vârste cuprinse între 35 și 65 de ani.„Cea mai convingătoare explicație a fost aceea că femeile mai slabe sunt, în general, mai atractive pentru bărbați din punct de vedere sexual (rezultând de aici o viață sexuală mai activă și satisfacție mai mare)”, a explicat șeful studiului Stuart Brody, profesor la University of West Scotland.„Acest lucru nu este surprinzător, (...) pentru că depunerea de grăsime, în special pe abdomen, este asociată riscului crescut de dezvoltare a afecțiunilor metabolice, cardiovasculare și neoplazice”, a încheiat cercetătorul.