Parlamentarii constănţeni şi trecutul lor… profesional

Parlamentarii constănțeni și trecutul lor… profesional

Până să ajungă deputați sau senatori, aleșii noștri au trecut, și ei, prin școli, și-au tocit coatele prin sălile amfiteatrelor și s-au perindat pe la tot felul de cursuri și specializări care să le mai îmbogățească CV-ul. Și, printre cei 16 parlamentari de Constanța, avem de la filologi și medici, la ingineri și doctori în științe juridice, arheologi și profesori de sport sau foști căpitani de cursă lungă. Nu-i mai puțin adevărat și faptul că unii dintre ei încă se mai școlesc și acum, și, printre sesiuni parlamentare, mai dau o fugă și pe la cursuri de tot felul. Sub Jurământul lui Hipocrate Social democratul Corneliu Dida și peledistul Mircea Iustian au aceeași formație profesională. Sunt medici, primul specialist diabetolog, cel de-al doilea medic primar în specialitatea boli infecțioase. Spre deosebire de fostul liberal Iustian, pesedistul Dida și-a mai bifat în CV și ceva activitate publicistică. După 1989, Dida a îmbrățișat și cariera de om de presă, el fiind publicist comentator și consilier editorial la diverse mass-media. Urmașii lui Einstein Deputatul pesedist Alexandru Mazăre și senatorul liberal Vergil Șerbu au și ei ceva în comun. Împătimiți ai științelor exacte, amândoi sunt licențiați ai facultății de fizică, liberalul având specializare în fizica pământului și a atmosferei. Pe lângă înclinațiile pentru știința revoluționată de marele Einstein, și Mazăre, și Șerbu mai au și alte înclinații. Până la ascensiunea sa politică pesedistul a activat în mass-media, iar senatorul liberal s-a specializat și el în managementul activităților turistice. Cu legea-n brațe Cei mai mulți parlamentari constănțeni au însă studii în domeniul juridic. Deputatul democrat Stelian Duțu, senatorul PSD Cristian Diaconescu și senatorul democrat Dorel Constantin Onaca sunt toți absolvenți ai Facultății de Drept din București, ultimul dintre ei deținând și un doctorat în științe juridice. O diplomă în domeniul științelor juridice a obținut, în 2002, și deputatul Uniunii Democrate Turce din România, Iusein Ibram. Până a intra însă în viața politică, deputatul a activat timp de mai bine de 20 de ani în domeniul transporturilor. Tot pe la cursurile unei facultăți de drept a trecut și deputatul independent Dan Mocănescu fără a obține însă și diploma de licență. Mocănescu este însă absolvent al Facultății de Arte - secția Regie Film. „Lupi de mare” Dacă nu intrau în politică și nu ajungeau pe băncile parlamentului, deputatul liberal Andrian Mihei și democratul Laurențiu Mironescu erau, poate și acum, „lupi de mare“. Absolvenți ai studiilor de specialitate în domeniul maritim, cei doi deputați de astăzi au urmat, în timp, și numeroase alte cursuri și specializări în domeniu. Pe băncile școlilor… Aledin Amet, deputatul Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România, este, deopotrivă filolog (licențiat al Universității din Craiova) și istoric (licențiat al Universității Ovidius din Constanța), liberalul Gheorghe Dragomir este absolvent al Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Al. I. Cuza din Iași, iar senatorul Puiu Hașotti a absolvit cursurile Facultății de Istorie din cadrul Universității București, obținându-și ulterior și diplomele de doctor în arheologie și în istorie. Absolvent al Facultății de Transporturi din cadrul Institutului Politehnic București (domeniu în care a și activat până să acceadă în politică), deputatul PRM Gelil Eserghep este înscris, din 2003, și la doctorat, la Universitatea din Craiova. Peremistul intenționează să se legitimeze ca doctor în istorie, lucrând sub îndrumarea profesorului Gheorghe Buzatu. În ceea ce îl privește pe social - democratul Eduard Martin, acesta a absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Ovidius, profesând, până la intrarea în politică, la Universitatea Maritimă Constanța.Până să ajungă deputați sau senatori, aleșii noștri au trecut, și ei, prin școli, și-au tocit coatele prin sălile amfiteatrelor și s-au perindat pe la tot felul de cursuri și specializări care să le mai îmbogățească CV-ul. Și, printre cei 16 parlamentari de Constanța, avem de la filologi și medici, la ingineri și doctori în științe juridice, arheologi și profesori de sport sau foști căpitani de cursă lungă. Nu-i mai puțin adevărat și faptul că unii dintre ei încă se mai școlesc și acum, și, printre sesiuni parlamentare, mai dau o fugă și pe la cursuri de tot felul. Sub Jurământul lui Hipocrate Social democratul Corneliu Dida și peledistul Mircea Iustian au aceeași formație profesională. Sunt medici, primul specialist diabetolog, cel de-al doilea medic primar în specialitatea boli infecțioase. Spre deosebire de fostul liberal Iustian, pesedistul Dida și-a mai bifat în CV și ceva activitate publicistică. După 1989, Dida a îmbrățișat și cariera de om de presă, el fiind publicist comentator și consilier editorial la diverse mass-media. Urmașii lui Einstein Deputatul pesedist Alexandru Mazăre și senatorul liberal Vergil Șerbu au și ei ceva în comun. Împătimiți ai științelor exacte, amândoi sunt licențiați ai facultății de fizică, liberalul având specializare în fizica pământului și a atmosferei. Pe lângă înclinațiile pentru știința revoluționată de marele Einstein, și Mazăre, și Șerbu mai au și alte înclinații. Până la ascensiunea sa politică pesedistul a activat în mass-media, iar senatorul liberal s-a specializat și el în managementul activităților turistice. Cu legea-n brațe Cei mai mulți parlamentari constănțeni au însă studii în domeniul juridic. Deputatul democrat Stelian Duțu, senatorul PSD Cristian Diaconescu și senatorul democrat Dorel Constantin Onaca sunt toți absolvenți ai Facultății de Drept din București, ultimul dintre ei deținând și un doctorat în științe juridice. O diplomă în domeniul științelor juridice a obținut, în 2002, și deputatul Uniunii Democrate Turce din România, Iusein Ibram. Până a intra însă în viața politică, deputatul a activat timp de mai bine de 20 de ani în domeniul transporturilor. Tot pe la cursurile unei facultăți de drept a trecut și deputatul independent Dan Mocănescu fără a obține însă și diploma de licență. Mocănescu este însă absolvent al Facultății de Arte - secția Regie Film. „Lupi de mare” Dacă nu intrau în politică și nu ajungeau pe băncile parlamentului, deputatul liberal Andrian Mihei și democratul Laurențiu Mironescu erau, poate și acum, „lupi de mare“. Absolvenți ai studiilor de specialitate în domeniul maritim, cei doi deputați de astăzi au urmat, în timp, și numeroase alte cursuri și specializări în domeniu. Pe băncile școlilor… Aledin Amet, deputatul Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România, este, deopotrivă filolog (licențiat al Universității din Craiova) și istoric (licențiat al Universității Ovidius din Constanța), liberalul Gheorghe Dragomir este absolvent al Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Al. I. Cuza din Iași, iar senatorul Puiu Hașotti a absolvit cursurile Facultății de Istorie din cadrul Universității București, obținându-și ulterior și diplomele de doctor în arheologie și în istorie. Absolvent al Facultății de Transporturi din cadrul Institutului Politehnic București (domeniu în care a și activat până să acceadă în politică), deputatul PRM Gelil Eserghep este înscris, din 2003, și la doctorat, la Universitatea din Craiova. Peremistul intenționează să se legitimeze ca doctor în istorie, lucrând sub îndrumarea profesorului Gheorghe Buzatu. În ceea ce îl privește pe social - democratul Eduard Martin, acesta a absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Ovidius, profesând, până la intrarea în politică, la Universitatea Maritimă Constanța.