Părintele Facebook: „Reţeaua are erori“

Părintele Facebook: „Rețeaua are erori“

Ştire online publicată Joi, 27 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg (26 de ani), admite că rețeaua de socializare are mai multe erori, după ce utilizatorii s-au declarat nemulțumiți de protecția insuficientă a opțiunilor de confidențialitate, notează HotNews.ro. „Am ascultat toate reacțiile și am încercat să le selectăm pentru a găsi cele mai bune soluții pentru a ameliora serviciile. Aș prefera să arăt un produs mai bun decât să vorbesc doar despre ceea ce putem să facem“, a declarat Mark Zuckerberg. „Știu că am făcut erori, dar sper că serviciul nostru va fi mai bun și că oamenii vor înțelege că intențiile noastre sunt bune“, a adăugat fondatorul Facebook, citat de France Presse. Declarațiile acestuia au loc după ce, la sfârșitul săptămânii trecute, rețeaua a anunțat că va efectua schimbări ale opțiunilor de confidențialitate, acestea urmând să fie comunicate într-un timp foarte scurt. Aproximativ 60% dintre internauții care au cont pe Facebook iau în considerare ștergerea contului de pe rețeaua de socializare din cauza motivelor legate de securitate, conform unui raport al companiei Sophos. Facebook, cea mai populară rețea socială din lume, ar putea pierde jumătate dintre membrii săi, care sunt tot mai îngrijorați că informațiile personale nu sunt protejate pe site. Printre plângerile lor se numără faptul că cybercriminalii și pedofilii creează profiluri false, prietenii reali îi fac vulnerabili fără să știe, informațiile personale sunt împărțite cu terțe părți și că reclamele de pe site conțin malware, scrie Capital.