Parfumul care te face irezistibilă. Ce trebuie să ai în vedere?

Ştire online publicată Luni, 03 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Mirosul corpului reflectă prospețimea, curățenia și, desigur, gustul femeii pentru parfumuri. Iar ca mirosul să persiste, pulverizează în zona gâtului și pe încheietura mâinii.Cu ajutorul lor, doamnele îl pot cuceri pe bărbatul dorit, scrie clickpentrufemei.ro Uneori, poate fi greu să-ți dai seama care parfum ți se potrivește, mai ales că există o gamă atât de diversă. Dar sunt câteva mirosuri care sunt special făcute de parfumieri pentru femei.Parfumurile floral-acvatic sunt plăcute, evocă mirosul apei pe piele și lasă o senzație de prospețime, fiind recomandat tuturor femeilor. Când cumperi un astfel de parfum, verifică ingredientele. Trebuie să aibă în compoziție petale de flori, verdeață și chiar vanilie.Femeile care preferă parfumurile florale sunt foarte feminine. Indiferent dacă este mandarin, iasomnie, floare de piersică, orhideee, zambilă albastră sau un miros asemănător cu iarba, scopul este clar, pentru că ele sunt trecute în categoria de parfumuri senzuale.Lemnul de santal are o esență prețioasă ce emană un parfum oriental senzual, cu note condimentate și lemnoase, des utilizat în parfumuri. În plus, este reconfortant în momente de tristețe sau îngrijorare.Bărbații au o slăbiciune pentru parfumurile cu miros de lemn și de pământ. Acest parfum le reprezintă pe femeile puternice din toate punctele de vedere. Dacă vrei să-ți cucerești partenerul, dă-te cu un astfel de parfum, dar nu exagera, pentru că are o esență foarte puternică.