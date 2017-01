Paraşutism, scufundări şi jocuri de-a piraţii - o vacanţă cu peripeţii

Interzis prăpăstioșilor!

Parașutism, scufundări și jocuri de-a pirații - o vacanță cu peripeții

Ştire online publicată Joi, 19 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

O vacanță pe litoral înseamnă și multă adrenalină, depinde doar de apetitul fiecăruia. Și de portofel, bineînțeles, deoarece prețurile pentru diferitele acțiuni de divertisment sunt calculate în euro și nu sunt deloc la îndemâna celor care iau micul dejun în cameră. La Active Building și Aerodromul Tuzla am găsit o sumedenie de acțiuni de divertisment, dintr-o parte în alta a litoralului. Însă am fost atenționați că realizarea programelor este condiționată de starea meteo, dar și de întrunirea unui număr minim de participanți. Parașutism La Aerodromul Tuzla, sunt 43 de secunde de zbor aiurea, prin cer, o nebunie totală, când simți că tot sângele îți curge în călcâie. Toată distracția asta costă 579 lei, iar dacă vrei să fii și filmat, mai dai 100 de lei. Iar dacă vrei să rămâi fidel nebuniei numite parașutism, poți să te apuci serios de cursuri, cu o parte teoretică și una practică, cu 25 de salturi. Aerotaxi și zboruri de agrement Regional Air Services pune la dispoziție aeronave pentru serviciile de aerotaxi și zboruri de agrement: Clasa medie - avion BN 2 (8 + 1 locuri), 580 Euro + TVA/ ora de zbor, avion Piper PA 34 bimotor (7 + 1 locuri), 450 Euro+ TVA/ ora de zbor, avion C172 (3 + 1 locuri), 200 Euro + TVA/ ora de zbor, avion Diamond 20 (1 + 1 locuri), 150 Euro +TVA/ora de zbor; Clasa lux - elicopter Bell 206 (4 + 1 locuri), 950 Euro + TVA/ ora de zbor. Scuba diving Experiența respirației sub apă! Doar câteva concepte sunt necesare și instructorul te va conduce într-o călătorie incredibilă. După scufundare surprizele continuă: prânzuri sau cine pescărești, prezentări video despre Marea Neagră și misterele litoralului sunt spulberate! Durata: 5 ore (transport locație, instruire, scufundarea) Locație: Agigea, Eforie Sud, Olimp/Neptun, Vama Veche Tarif: 40 Euro/persoană Plimbare cu velierul pe mare Durata: 2 ore Locația de start: portul Tomis, Constanța Tarif: 50 Euro/persoană Plimbare cu bărcile pescărești Locație: Agigea, Costinești, Olimp, Venus, Mangalia Tarif: 17 Euro/persoană (include băuturi, veste salvare, pescuit) Paintball Locație: Mamaia, Eforie Nord, Neptun, Venus, Mangalia Tarif: 30 Euro/persoană (200 bile asigurate) ATV Capacitate ATV: 2 persoane. Se asigura ghid și instruire. Locație: orice locație de pe litoral (șosea sau offroad) Tarif: 40 Euro ATV/oră Beach Olympics Eveniment de competiție pe plajă: fotbal, volei, concursuri de construcție de castele, jocuri amuzante și distracție maximă! Durata: 3 – 4 ore Locație: Mamaia, Eforie Sud, Olimp, Venus, Vama Veche Tarif: 40 - 55 Euro/persoană Black Sea Treasure Hunting Pirații din Marea Neagră au ascuns timp de sute de ani comorile vaselor prădate într-un loc misterios pe malul Mării Negre. Câteva echipe de căutători de comori pornesc concomitent într-o aventură pentru a descoperi bucățile din harta care le poate oferi drumul spre comoară. Durata: 3 – 4 ore Locație: Mamaia, Eforie Sud, Olimp, Venus, Vama Veche Tarif: 40 Euro/persoană Jet Ski Yamaha 90/120 HP Locație: Mamaia, Constanța, Eforie Tarif: 160 Euro/jet ski/oră Plimbări cu șalupa rapidă Tarif: 180 Euro/șalupă/oră Cicloturism Plimbare cu bicicletele pe faleza pustie dintre Eforie Sud și Costinești, oprire la o casă pescărească, povești cu pescarii, tehnici de pescuit tradiționale etc. Durata: 3 ore Locație de start: Costinești Tarif: 35 Euro/persoană Escaladă, jocuri pe corzi, tiroliană aventura vieții într-o succesiune de exerciții și probe de cățărare pe stâncă, rapel, tiroliană. Durata: 4 – 5 ore Locație: Cheile Dobrogei (40 km de Constanța), Neptun Tarif: 40 Euro/persoană Vizită la pescari Faceți cunoștință cu viața și tradițiile pescarilor dobrogeni de pe malul Mării Negre. Programul vă introduce în lumea și viața pescarilor și a tehnicilor tradiționale de pescuit marin. 