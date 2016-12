Pâinea îngraşă? Nu şi dacă alegi sortimentul potrivit!

Pâinea îngrașă? Nu și dacă alegi sortimentul potrivit!

Ştire online publicată Joi, 03 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă faci parte din categoria celor care nu pot renunța la pâine și vrei totuși să dai jos câteva kilograme, nutriționiștii recomandă pâine de secară. Principalii constituenți ai acestei cereale sunt: fierul, calciul, fosforul, magneziul, potasiul, hidrații de carbon, amidonul și vitamina B1.Secara este un excelent remineralizant, laxativ și este recomandat în regimurile alimentare ale diabeticilor, dar și pentru cei care sunt la dietă.Pâinea de secară este, de altfel, și o componentă esențială în dieta Dukan, deoarece fibrele reduc timpul de tranzit intestinal, ceea ce duce la o mai bună funcționare a digestiei și la prevenirea constipației și a cancerului de colon.Și încă un argument: s-a constatat că persoanele care consumă pâine de secară au o incidență mai scăzută în ceea ce privește apariția maladiilor cardiovasculare, datorită faptului că are proprietatea de a reduce semnificativ nivelul colesterolului rău din sânge.O felie de pâine de secară are doar 30 de calorii, 1 gram de proteine, 5,5 grame carbohidrați, 1,5 grame fibre alimentare și mai puțin de 0,1 grame de sare, ceea ce o face mult mai sănătoasă decât, de exemplu, o chiflă din făină albă, care are peste 110 calorii.