Pac Man şi Donkey Kong ajung la muzeu

Pac Man și Donkey Kong ajung la muzeu

Rock and Roll Hall of Fame pentru muzică. Metropolitan, Luvru și Guggenheim pentru arte vizuale. Muzeu pentru radio și TV. De ce nu ar merita și jocurile electronice un muzeu, în locul site-urilor de abandonware, care sunt menținute în viață doar prin eforturile legale dubioase ale fanilor? „Industria jocurilor este o afacere în continuă mișcare. Din păcate, este atât de important să progresezi în această industrie, încât nimeni nu se gândește să protejeze trecutul”, spune Jon-Paul Dyson, directorul Centrului Internațional de Istorie a Jocurilor Electronice, citat de CNN Tech. David Crane, creatorul jocurilor-cult Pitfall și A Boy and His Blob este de acord: „În acest business, doar ultimele titluri contează. Odată ce un joc a împlinit șase luni, majoritatea consumatorilor îl consideră depășit”. Din fericire pentru fani, pionierii industriei jocurilor sunt celebrați așa cum se cuvine în Ottumwa (Iowa, SUA), unde s-a deschis de curând International Video Game Hall of Fame. Este doar primul dintr-o serie concertată de acțiuni similare. În New York, Strong National Museum of Play a prezentat un catalog cu peste 20.000 de artefacte care țin de PC-uri, console, jocuri arcade și gaming. În Laconia (New Hampshire, SUA), American Classic Arcade Museum a deschis o sală nouă, în care vizitatorii pot admira 250 de jocuri arcade clasice, care cuprind titluri celebre ca Pac Man și Donkey Kong. Nu în ultimul rând, din 16 martie 2012, jocurile electronice vor avea propria lor aripă în renumitul muzeu american Smithsonian. Expoziția „Arta jocurilor electronice” va cuprinde montaje, interviuri video, sisteme clasice și jocuri atent selecționate. „Industria jocurilor nu este diferită de alte forme incipiente de artă. Din păcate, multă lume nu percepe jocul electronic ca ceva prețios, uitând că informația digitală este realizată, de cele mai multe ori, folosind mijloace clasice - pictură, muzică, teatru. La fel se întâmplă și cu desenele animate”, consideră Bob Bates, fondatorul companiei Legend Entertainment, creatorul jocului-text Spellcasting 101. O altă mare problemă este că multe companii mici sunt achiziționate de marile corporații din domeniu și, chiar dacă își mențin numele, nu reușesc să-și prezerve istoria. Al Lowe, creatorul Leisure Suit Larry, spune că mii de fani din alte țări au învățat limba engleză datorită jocurilor: „Mulți dintre ei mi-au spus că au ajuns să lucreze în industria IT, datorită cunoștințelor dobândite la începutul erei jocurilor”. Chiar dacă vechea gardă își amintește cu plăcere de primele jocuri pe PC, majoritatea gamerilor din ziua de azi abia dacă țin minte titlurile de anul trecut - de jocuri ca Ultima, Pool of Radiance sau Wizardry sau producători ca Broderbund și SSI nici nu se pune problema. „Multe dintre jocurile vechi au introdus teme și moduri care nu s-au schimbat până în ziua de azi, întrucât au fost și sunt în continuare perfecte”, explică Trip Hawkins, fondatorul gigantului Electronic Arts.