Ospătarii de pe litoral admit că servirea la terase este proastă

Sezonul estival din acest an este plin de noutăți, evenimente, dar și de servicii de proastă calitate. Criza economică a lovit agenții economici, iar turiștii au de suportat restructurările din domeniul alimentației publice. Seară de seară, în orice local mergi să consumi o băutură sau să comanzi ceva de mâncare, vezi ospătari obosiți, care uită să-ți aducă meniul la masă și îți fac nota de plată după minim 30 de minute. Sunt obosiți, în număr mult mai mic față de cât ar fi trebuit, iar cât privește bacșișul, și acesta este redus, pe măsura muncii pe care o prestează. O oră pentru o băutură pe care nu ai comandat-o La terasele din stațiunea Mamaia trebuie să te înarmezi cu multă răbdare, pentru că servirea este sub orice critică. „Ultima dată, am stat jumătate de oră să mi se aducă un meniu, deși reușisem să anunț tot personalul că au uitat de masa la care mă aflam. Vroiam doar trei băuturi, pentru care am fost nevoite să așteptăm alte 30 de minute”, a declarat Alice din București. Aștepți zece minute, 20, 30 de minute, îi atenționezi că stai de o oră fără nimic pe masă și degeaba. Singurul lucru pe care-l fac ospătarii este să ridice din umeri. În sfârșit, vin băuturile. Numai că, în loc să fii servit cu ce comanzi, primești comanda mesei din stânga. Nici nu apuci să-i spui că a greșit comanda, că ospătarul pleacă la altă masă. „Mi s-a întâmplat să ies la un suc în Mamaia și să vină ospătarul cu platouri de mâncare, deși nu comandasem nimic de-ale gurii. Peste tot unde mergi este servirea proastă”, s-a plâns Lavinia din Sulina. De cealaltă parte, nici angajații teraselor nu sunt mulțumiți: „Anul trecut, aveam grijă de zece mese, acum am jumătate de local și sunt frânt, deși mai am o lună din vară de tras. Nici bacșișul nu mai e cum era, dar îi înțeleg pe turiști când trag de mine de zece ori să le aduc nota. Nu mă pot împărți în zece locuri în același timp”, a replicat Florin, angajat la o terasă în stațiunea Mamaia, zona Cazino. Dacă servirea este ireproșabilă, atunci se întâmplă să dai peste alte probleme. „M-am bucurat într-o seară de servire impecabilă și mă sfătuiam cu soțul meu cât să-i lăsăm bacșiș. Când să-i cer nota, se scuză că mai durează câteva minute, că a picat serverul și nu mai știe ce am comandat. După o oră, i-am făcut noi nota de mână și i-am lăsat bani ficși”, ne-a spus Elena R. din Ghermănești, Snagov. Muzica dată tare, principala nemulțumire reclamată Turiștii reclamă serviciile proaste, dar până la sfârșitul sezonului estival, rămân numai cu plângerile. Reclamațiile la adresa agenților economică au fost discutate și în cadrul Comandamentului Litoral 2009, ieri, la sediul instituției Prefecturii Constanța. 98% dintre reclamații au avut ca principal subiect zgomotul excesiv din stațiunile de pe litoralul românesc, motiv pentru care prefectul Tit-Liviu Brăiloiu a cerut Inspectoratului Județean de Poliție, Inspectoratului Județean de Jandarmi, Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorului, Gărzii de Mediu și Direcției de Sănătate Publică, cercetarea aspectelor reclamate și soluționarea acestora prin aplicarea legii, iar agenților economici, conștientizarea necesității respectului față de turist. „O strategie eficientă de promovare a turismului poate aduce beneficii economiei românești, însă o promovare eficientă constă, în primul rând, în oferirea de servicii de calitate. Cer agenților economici, care organizează programe artistice sau audiții muzicale, respectarea protecției turiștilor și alinierea la standardele europene prin limitarea la nivelul maxim de zgomot stabilit prin reglementările specifice. În caz contrar, vor suporta consecințele legii”, a declarat prefectul. Comerțul ambulant, eradicat la sfârșit de sezon Tot în cadrul întrunirii de ieri, a fost luată în discuție posibilitatea eradicării comerțului ambulant, deoarece aduce un minus în imaginea turismului de la malul mării. „Nicăieri în țările civilizate nu vom întâlni comercianți de ocazie. Din datele pe care mi le-ați oferit se constată o diminuare a comerțului ambulant pe plajă, dar cred că trebuie să avem în vedere eradicarea definitivă a acestuia”, a mai spus Tit-Liviu Brăiloiu. Până la aplicarea legii, turiștii veniți pe litoralul românesc au parte de servicii din ce în ce mai proaste.