Orban anunţă investiţii de peste 100 milioane de euro în infrastructura judeţului Constanţa

Orban anunță investiții de peste 100 milioane de euro în infrastructura județului Constanța

Ministrul Transporturilor, Ludovic Orban, s-a aflat sâmbătă pe litoral. În cadrul unei conferințe de presă, liderul liberal a anunțat că în județul Constanța se află, în diferite faze de execuție, proiecte de infrastructură a căror valoare depășește 100 milioane de euro. În primul rând, ministrul a vorbit de finalizarea autostrăzii București-Constanța, demararea lucrărilor la centura Constanței cu profil de autostradă, dezvoltarea drumului expres între litoral și Delta Dunării. De asemenea, Ludovic Orban a declarat că au demarat procedurile pentru construcția unei centuri a litoralului, care să ajungă din zona Medgidia până la Costinești. „Între momentul în care este inițiat un proiect și momentul în care el ajunge în faze de execuție sunt niște proceduri prealabile: studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, etc. Fiecare din aceste proiecte au fost demarate și se găsește în diferite stadii", a anunțat ministrul. Astfel, centura Constanței este în curs de licitație; la tronsonul de autostradă Cernavodă - Constanța este spre finalizare revizuirea studiului de fezabilitate și se demarează procedurile de preselecție pentru că se va merge pe proiectare și execuție. Pentru finalizarea autostrăzii se va împărți tronsonul în două, astfel încât să fie accelerate lucrările și să nu fie un singur constructor. Totodată, la drumul expres de pe litoral către Deltă, sunt în curs procedurile pentru desemnarea consultantului care va face studiul de fezabilitate. Ludovic Orban a mai declarat că se are în vedere și modernizarea drumului Constanța - Hârșova - Slobozia. Potrivit ministrului, aceste investiții în județul Constanța vor depăși suma de 100 milioane de euro.