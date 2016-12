Oraşul Southampton, punctul de plecare al Titanicului

Orașul Southampton, punctul de plecare al Titanicului

Southampton din Marea Britanie reprezintă unul dintre cele mai frumoase și însemnate orașe-port la Canalul Mânecii, care vibrează de istorie. Situat în sud-estul Angliei, la 75 mile (sau 121 km) de Londra, notorietatea orașului este dată de celebrul transatlantic Titanic, ce a plecat din Southampton pe data de 10 aprilie 1912, având ca destinație finală New York.Iubitorilor de literatură le mai este cunoscut și faptul că Jane Austen a locuit în Southampton, timp de doi ani, în secolul al XIX-lea. Celebra romancieră, autoare a opere precum „Mândrie și Prejudecată”, „Rațiune și Simțire”, „Emma”, sau „Parcul Mansfield” aprecia Southampton-ul ca fiind „unul dintre cele mai îngrijite și plăcute orașe pe care le-am văzut...” Și are dreptate: majorita-tea caselor sunt construite în stil victorian, ceea ce îi conferă întregului oraș un aer solemn.Pasionații de hip-hop, dance sau R&B știu că Southampton este căminul unuia dintre artiștii în vogă din Marea Britanie, dar și Statele Unite ale Americii, și anume Craig David. În plus, acesta deține și un doctorat în muzică, acordat de Universitatea Southampton Solent. Puțini știu că și sora celebrei Kylie Minogue, Danii Minogue a pri-mit, în 2011, un doctorat onorific în arte și media de la aceeași univer-sitate.Componenta culturală a orașului mai rezidă și în Muzeul Titanicului, Galeria de artă modernă aflată în proximitatea Universității Solent, Muzeul de Arheologie, Muzeul Maritim, dar și Teatrul Mayflower.Cele două universități din oraș, vestite pentru științele umaniste (Southampton Șolent University), dar și științele exacte (University of Southampton) atrag peste 45.000 de studenți în fiecare an, motiv pentru care Southampton este cunoscut ca un oraș al tinerilor.Cum cererea pentru distracție este mare, în Southampton există și o zonă denumită „Bedford Place”, situată nu departe de centrul orașului, care asigură o viață de noapte cosmopolită. Cele peste 15 cluburi oferă o varietate deplină în petrecerea timpului liber, chiar și în zilele de luni, marți, sau miercuri, englezii mergând pe premisa că oricine se poate distra indiferent că este zi de lucru sau week-end.Cei care doresc să se relaxeze prin „retail shopping”, așa cum este cunoscut în Anglia, sau „terapia prin cumpărături”, vor găsi în centrul orașului, mai precis pe Portland Terrace, toate magazi-nele importante, printre care și faimosul centru de cumpărături WestQuay, aflat la 10 minute depărtare de docuri. Acest mall gigant acoperă o suprafață de aproximativ 75.000 metri pătrați, dispuși pe 6 nivele, oferind un număr impresionat de produse etichetate de branduri cunoscute în toată lumea.Este important de menționat că Southampton este unul dintre cele mai verzi orașe ale Regatului Unit, care deține cel puțin 50 de parcuri. De asemenea, în toate zonele importante ale orașului se găsesc niște aranjamente florale excepționale. Miresmele degajate de hortensii și crini îl îmbie și înfrumusețează cu adevărat ziua celui care trece pe lângă acele minunate grădinițe.Mergând înspre port, vizitatorii pot observa frumusețea navelor și a yahturilor ancorate. Cei care doresc să viziteze și celebra insulă Isle of Wight, aflată la nu mai mult de 7 km depărtare, pot ajunge acolo cu feribotul într-un timp relativ scurt.În ceea ce privește cazarea în Southampton, prețurile variază între 338 și 483 lei pentru o ca-meră dublă și între 171 și 310 lei pentru o cameră single.Cel mai important lucru pe care trebuie să îl știți despre Southampton, dar și despre Marea Britanie în general, este faptul că oamenii sunt foarte cumsecade, responsabili și au un bun-simț accentuat. Mie mi s-a întâmplat să mă rătăcesc, însă englezii mi-au sărit imediat în ajutor, și chiar s-au oferit să mă însoțească până la destinație.