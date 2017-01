Baywatch - varianta românească

Opt fete au îmbrăcat costumul de salvamar pe plaja din Mamaia

Meseria de salvamar a fost acaparată, până nu demult, de sexul masculin. În ultimii ani, pe litoralul românesc, alături de salvamarii musculoși, și-au făcut apariția și opt fete. Pe plajă sunt strigate „Pamela“, însă, în apă, când se află în pericol, bărbații se lasă pe mâna firavelor fete. Doar trei sunt din Constanța, celelalte venind de la Ploiești, Brăila și Turnu Severin. Au câștigat medalii la importante competiții naționale. Înoată la fel de bine ca Omul din Atlantis și mânuiesc pagaia și padela ca Ivan Patzaichin. Gabriel Culea, coordonator al Serviciului de salvamar pe Mamaia și Constanța, ne-a spus că, înainte de a fi trimiși pe plajă, toți salvamarii au urmat cursuri de specialitate cu instructori din Germania, timp de două săptămâni. La sfârșitul cursului au obținut diplome de salvamari internaționali. Au dat probe de înot, de salvare, de acordare a primului ajutor, precum și probe teoretice. Programul lor începe odată cu răsăritul soarelui și se încheie la ora 20,00. Veteran la 23 de ani Luiza Marghescu are 20 de ani. Este din Turnu Severin, însă ultimele trei veri le-a petrecut pe litoral. În restul timpului practică sport de performanță: înot și caiac–canoe. Anul trecut a avut o experiență tristă: a încercat să readucă la viață un băr-bat în jur de 40 de ani. Se întâmpla la baza Cazino. A fost prea târziu însă. Nimic nu i-a putut reda suflul. Oana Arghir are doar 18 ani. Pentru al doilea an consecutiv, vara vine pe litoral să acorde prim ajutor turiștilor. În restul anului, practică înotul la Brăila. Veterana grupului este Andreea Arjoca, în vârstă de 23 de ani. Alături de ea stă Irina Ichimb, în vârstă de 17 ani. Cât e ziua de mare, cele două stau la dispoziția turiștilor care au nevoie de ajutor. Victimele trambulinei În lipsa corturilor de prim ajutor de pe plajă, două dintre fete acordă asistență medicală pe plajă: pansează răni, resuscitează turiști. Cele trei corturi de prim ajutor sunt amenajate pe plajele de la Radio Vacanța, la Hotel Ovidiu și Hotel Vega. De la începutul acestui sezon estival, copiii au fost cei mai mulți pacienți. Micuții își fracturau mâinile în timp ce săreau în trambulină. Aceasta funcționa în zona Hotel Victoria, însă, în urma intervențiilor salvamarilor și a Poliției, a fost scoasă de pe plajă. „Banana“ a făcut și anul acesta multe victime. „Acum trei zile, am așteptat am-bulanța o oră și un sfert. Era vorba de o fractură de picior. Din cauza aglomerației, mașina salvării nu a putut pătrunde nici măcar pe faleză”, ne mărturisesc ele. Campioane la înot și caiac - canoe La cei 18 ani ai săi, Elena Do-brogeanu stă pe plajă cât e ziua de mare. Practică înotul de la 10 ani. A reușit să strângă o panoplie de medalii. Cel mai important premiu a fost un loc întâi la categoria „fluture” în 2006. Se antrenează la bazinul de natație al Palatului Copiilor. Diana Alexandra Dumitrescu din Ploiești face caiac–canoe de patru ani. A participat la campionatele naționale, obținând titlul de vicecampioană la „simplu“ în 2004, 2005 și 2006. În această vară, pe plajă, salvează vieți. „Săptămâna trecută, ne povestește ea, o femeie a fost luată de vânt și salteaua a trecut de geamandură. Salteaua s-a răs-turnat“, ne povestește Diana. Fe-meia nu știa să înoate, însă salvamarul a tras-o la mal salvându-i viața. Locul III la naționalele de înot din 2004 și 2005 a fost adjudecat de Luminița Țăpoca de 18 ani, din Brăila. În prezent, ea se ocupă împreună cu un coleg de sectorul de plajă Mamaia II. Andreea Taube este și ea pentru primul an în serviciul de salvamar. în alte țări, inconștienții plătesc De la glume inofensive pe care bărbații le aruncă în treacăt, de genul „Mă duc să mă înec și eu, să vii să mă salvezi“ până la refuzul turiștilor de a răspunde pozitiv la atenționările salvamarilor nu este cale lungă. Fetele spun că puțini turiști aventurieri în mare răspund la primul lor fluier: „Spun că nu l-au auzit“- ne povestesc fetele. Și în momentul în care pleacă în larg după turiști pentru a-i aduce la mal, aceștia spun că vor să fie trași cu pluta: „Păi cum ați venit până aici?” - îi întreabă salvamarii. Nimic nu pare să-i sperie pe unii turiști, nici măcar furtuna. De multe ori, salvamarii și-au pus viața în pericol pentru a-i aduce la țărm pe turiștii care s-au avântat în valurile mării pe timp de furtună. În alte țări, acest fapt îi costă pe inconștienți. În Germania, spre exemplu, ne povestesc salvamarii, dacă salva-marul se duce în apă după un turist care nu ține cont de avertizări, este obligat să-i plătească salvatorului o asigurare. Steagul bicolor roșu – galben indică prezența sal-vamarului pe plajă. 