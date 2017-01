Omul ar fi început să folosească focul acum un milion de ani

Se pare că strămoșii omului au învățat să facă focul acum un milion de ani, cu 300.000 de ani mai devreme decât se crezuse până acum, au afirmat luni cercetători care au analizat urme de vatră într-o peșteră sud-africană, citați de afp.com.Antropologii n-au reușit până acum să cadă de acord asupra perioadei în care strămoșii preistorici ai omului au descoperit cum să producă scântei ca să aprindă focul pentru a-și pregăti mâncarea și a se apăra de frig, se spune într-un studiu publicat în săptămânalul american Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Urme ale unor astfel de activități au fost găsite în Africa, Asia și Europa, iar cele mai vechi dovezi acceptate până în prezent erau bucăți ale unor recipiente calcinate găsite în Israel și apreciate ca fiind de acum 700.000 - 800.000 de ani.În sedimentele din peștera Wonderwerk din Africa de Sud s-au descoperit fragmente de oase de animale arse și de unelte din piatră încă și mai vechi. În acea peșteră, în cursul unor săpături precedente, se găsi-seră deja importante urme ale prezenței oamenilor. Cercetătorii au descoperit ‘cenușă de substanțe vegetale bine conservate și fragmente de oase, așezate pe suprafețe bine delimitate și amestecate cu sedimente’, ceea ce pre-supune existența unor mici vetre aproape de intrarea în peșteră, spun autorii studiului. Unele fragmente de oase prezintă o decolorare a suprafeței, efect tipic al unui foc controlat și nu al unuia natural sau al altui fenomen de același tip.