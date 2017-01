Om vs. Calculator - cine traduce mai bine internetul?

Marţi, 10 Noiembrie 2009.

Omul sau calculatorul? La asta se rezumă lupta dintre giganții Facebook și Google, care vor să „traducă” internetul. Încercarea de a crea un word wide wibe pe care să îl înțelegem și vedea cu toții se lovește încă de mai multe bariere – 1) nu toată lumea are acces la calculatoare și internet, 2) în unele state se cenzurează internetul și 3) nu toți vorbim aceeași limbă. Facebook și Google încearcă acum să rezolve a treia problemă din listă, introducând servicii de traducere automată a paginilor de web și a blogurilor. Metodele folosite diferă însă – Facebook folosește o armată de voluntari și câțiva traducători profesioniști, în timp ce Google a pus roboții la treabă. Cum funcționează? Facebook a realizat o pagină oficială, pe care utilizatorii postează, editează și votează, după modelul introdus de Wikipedia. Potrivit statisticilor, 70% din cei 300 de milioane de utilizatori Facebook sunt din afara granițelor SUA și acoperă peste 65 de limbi. Cel puțin alte 30 de limbi se află acum în stadiu de implementare. De asemenea, a fost lansat și un widget special, care poate fi postat pe orice site. Utilizatorii pot alege să traducă pagina pe care o vizualizează, prin intermediul Facebook. Ce avantaje are traducerea umană? Oamenii cunosc diverse dialecte, jargoane și argouri. Totuși, există un număr limitat de voluntari, care să traducă sute de mii de bloguri. De cealaltă parte, Google a pornit calculatoarele și le-a trimis pe web să învețe și să traducă tot ce găsesc. „Computerele analizează texte deja existente și traduceri profesio-nale postate pe internet. Cu cât se postează mai mult, cu atât învață mai mult și traduc mai bine”, spune Franz Oz, specialist în cadrul Google. Potrivit datelor companiei, Google Translate acoperă 51 de limbi. Interfața Google a fost deja tradusă în peste 130 de limbi. A fost lansat și un widget, care poate fi postat pe bloguri și site-uri, pentru a traduce conținutul. De asemenea, există și un add-on special pentru browserul Firefox, care face același lucru. Avantajul ar fi că PC-ul traduce extrem de repede, indiferent de dimensiuni. Totuși, există o limită a înțelegerii, când vine vorba de computere, motiv pentru care există încă extrem de multe traduceri eronate. Serviciul este îmbunătățit constant, pe baza feedback-ului primit de la utilizatori. Așadar, dacă Google spune că „a sparge gașca” se traduce „breaking the gang” în engleză, puteți corecta computerul, care va învăța din această greșeală.