Olandezii au inventat betonul care „mănâncă“ poluarea

Betonul nu este de obicei prima alegere a unui ecologist, însă o nouă tehnologie remarcabilă ar putea să transforme, cât de curând, griul în „verde”. Cercetătorii de la Universitatea Tehnologică (UT) Eindhoven din Olanda au realizat un beton inteligent, care poate fi folosit în construcții și în pavări și care „mănâncă” poluarea urbană. În curând, astfel de materiale „eco” ar putea deveni singurul mod de a reduce poluarea și de a îmbunătăți calitatea aerului în orașe și în zonele aglomerate, susțin cei de la UT Eindhoven. Problema majoră a orașelor suprapopulate este că gazele de eșapament ale vehiculelor conțin oxizi de azot, care cauzează ploi acide și smog, dăunând atât sănătății oamenilor cât și duratei de viață a clădirilor. Noul beton „verde” este acoperit cu un strat de dioxid de titan (material fotocatalizator), care îndepărtează oxizii de azot și folosește lumina solară pentru a-i transforma în nitrați inofensivi, îndepărtați ulterior de ploaie. „În testele efectuate am înregistrat o reducere cu 35 – 40% a oxizilor de azot, în toate zonele pavate cu betonul nou. Dioxidul de titan este folosit deja pentru protejarea unor suprafețe greu de curățat, întrucât se îngrijește singur. Pe lângă capacitatea de absorbție a oxizilor de azot, această substanță chimică poate distruge algele și mizeria, păstrând curate suprafețele pe care este aplicată”, spune Jos Brouwers, șeful departamentului de arhitectură, construcții și urbanism din cadrul UT Eindhoven, citat de CNN. Un an de teste Cercetătorii olandezi nu sunt singurii care explorează noi modalități de reducere a poluării. Chinezii experimentează acum cu tehnologii „nano”, încercând să creeze un polimer absorbant, care să învelească țevile de eșapament ale vehiculelor. Testele olandezilor de la UT Eindhoven se desfășoară acum în orașul Hengelor, unde 1.000 mp de șosea au fost pavați cu beton „verde”. În același timp, alți 1.000 mp au fost pavați cu beton uzual, pentru a putea face comparații. Mostrele au fost prelevate din aer, de la distanțe de 0,5 - 1,5 metri față de șosea. „Proprietățile purificatoare ale betonului au fost demonstrate deja în laborator, însă testele din Hengelor au arătat că tehnologia funcționează și afară. Acest tip de beton va fi o soluție ideală pentru zonele aglomerate din orașe, unde poluarea atinge cote alarmante. Noi vom continua măsurătorile, până la finele anului 2010, pentru a convinge autoritățile olandeze de sustenabilitatea tehnologiei noastre. Calitatea aerului este foarte importantă pentru ei, așa că suntem convinși că vor lua decizia corectă”, mai spune Brouwers. Noul beton, ideal pentru construcția de locuințe ecologice Dalele folosite în testele din Hengelor au fost realizate de compania Struyk Verwo Infra și pot fi cumpărate deja, de cei interesați. Mai mult, modalitățile de utilizare nu sunt limitate. Betonul poate fi folosit și la construcția de ziduri. „Poate fi folosit în construcții, pentu că nu are nevoie de întreținere și nu se strică repede”, explică Brouwers. Prețul estimativ al materialului este cu circa 50% mai mare decât al betonului normal, însă Brouwers susține ferm că, adăugând montajul și lipsa cheltuielilor de întreținere, majorarea este de numai 10%. Desigur, unii cercetători spun că mai important este să încerci să ataci sursa poluării, în loc de a diminua efectele nocive, însă cercetătorii olandezi văd acest nou tip de beton ca un „răspuns pragmatic la o problemă reală, ca o linie defensivă, care anticipează măsurile ce vor fi adoptate cât de curând pentru îmbunătățirea calității aerului din zonele urbane”. „Mașinile sunt supuse unor reguli din ce în ce mai stricte și devin tot mai eco-prietenoase. La fel și fabricile în care sunt construite. Totuși, pe arterele aglomerate, calitatea aerului nu este mai bună, așa că betonul nou este o soluție valo-roasă”, explică cei de la UT Eindhoven.