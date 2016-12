Obiecte vestimentare care nu trebuie să-ţi lipsească din bagaj atunci când pleci în vacanţă

Obiecte vestimentare care nu trebuie să-ți lipsească din bagaj atunci când pleci în vacanță

Sâmbătă, 11 Mai 2013.

Pe principiul mai bine să nu le folosesc decât să am nevoie, de fiecare dată când plec în vacanță îmi pun în bagaj aproape tot dulapul.Voluminosul bagaj trebuie să conțină niște must have-uri pe care fiecare dintre noi ar trebui să le aibă în vacanță.Dacă ai de gând să stai tolănită pe plajă toată ziua, îți este suficient un costum din două piese (în plus, dacă ești o fashionistă, vei găsi și acolo costume de baie care să îți facă cu ochiul). În cazul în care planifici activități sportive (surfing, spre exemplu), poți să iei cu tine și un costum de baie întreg.Crema de protecție solară. În funcție de nevoile tale, alege o cremă cu factor de protecție - e singura situație în care nu e cazul să te zgârcești. Ai nevoie de factor 20, cel puțin.Ochelarii de soare. Alege o pereche supradimensionată pentru a-ți proteja cât mai mult ochii și fața. Mergi pe un model clasic, care se potrivește cu orice. Dacă ești fan anii 70, alege o pereche „pisică”.O rochie lungă. Din rochia lungă poți oricând să faci și una scurtă, ai nevoie de o broșa și atât. La fel poți face și cu puloverul, pe care, în plus, îl poți purta peste mai multe ținute, în serile răcoroase.Încălțări fără toc. E bine să le ai la tine: le porți purta atât la plajă, cât și seara sau ziua la cumpărături, plus că trebuie să te simți cât mai confortabil.Nu uita însă de încălțămintea cu toc. Aici poți alege cizme perforate, botine, pantofi, sandale, singura condiție e să fie cu toc și să arate trăznet.Alege cu grija ceea ce porți pe avion sau în mașină, pentru ca ulterior să le poți asorta cu alte piese de vacanță: ideal ar fi să alegi o pereche de jeansi, o pereche de teniși și un top. Nu uita de geantă, care ar fi ideal să fie măricică, potrivită atât pentru plajă, cât și pentru stradă. Alege-o într-o culoare neutră (pai, nude) ca să se potrivească cu tot ceea ce ai în bagaj.(sursa:www.stilistele.ro)