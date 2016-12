Obiceiuri simple care au impact pozitiv asupra vieţii tale

Obiceiuri simple care au impact pozitiv asupra vieții tale

Ştire online publicată Joi, 14 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Micile schimbări pe care le poți face în ritualul tău zilnic pot avea un impact semnificativ asupra sănătății tale. Dr. Oz te învață cum să te menții sănătos până la adânci bătrâneți!1. Consumă carne doar o dată pe săptămânăMajoritatea cercetărilor realizate până în prezent scot la iveală faptul că vegetarienii sunt mai sănătoși și trăiesc mai mult decât persoanele care obișnuiesc să consume zilnic carne. De aceea, Dr. Oz recomandă un consum ocazional de carne roșie și echilibrarea meniului zilnic cu multe vegetale. Consumă o bucată de carne în weekend dacă poftești la ea, însă în timpul săptămânii este de preferat să o înlocuiești cu alte surse de proteine de calitate.2. Bea în fiecare zi un pahar de berePotrivit unui studiu efectuat în Italia, consumul unui pahar de bere contribuie la scăderea cu 33% a riscului de a suferi de boli de inimă. De asemenea, berea are un conținut ridicat de vitamina B6 care are un rol protector pentru inimă.3. Aspirina scade riscul de a face cancerDr. Oz recomandă o doză zilnică de aspirină, deoarece s-a demonstrat că aceasta scade cu 40% riscul de a suferi de cancer. Practic, aspirina împiedică transformarea celulelor sănătoase în celule canceroase, arată un studiu efectuat de Societatea Americană de Cancer.4. Nu uita de mișcare în fiecare dimineață!Dr. Oz susține că este esențial să faci măcar 15 minute de mișcare în fiecare dimineață înainte de ora șapte. Potrivit cercetărilor, persoanele care fac mișcare în fiecare dimineață își îmbunătățesc tonusul și dorm mult mai bine noaptea. În plus, mișcarea ajută la o mobilitate crescută și o bătrânețe fără dureri de tot soiul.5. Ridică-te de pe scaun la fiecare oră!Potrivit unui studiu efectuat de Universitatea Kansas, persoanele care lucrează la birou și își petrec mai mult de patru ore stând pe un scaun sunt expuse unui risc ridicat de a suferi de boli cronice. Pentru a reduce acest risc este de preferat să te ridici câte cinci minute la fiecare oră.(Sursa: www.eva.ro)