Obiceiuri sexuale: unde virginele n-au voie să se mărite, iar animalele sunt partenere legale

Ştire online publicată Vineri, 05 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Site-ul baltazar.it, scrie gds.ro, trece în revistă practicile sexuale uimitoare din lumea întreagă. Un exemplu: in Liban, bărbaților li se permite, potrivit legii, să întrețină raporturi sexuale cu animale, cu condiția ca acestea să fie femele. În cazul în care animalul este mascul, libanezul riscă să fie condamnat la moarte.Tot condamna'o la moarte sfârșesc și indonezienii care îndrăznesc să se masturbeze. Potrivit legii, aceștia riscă să fie decapitați. O soartă nu tocmai fericită au și bărbații din Columbia. Aici, femeile pot să facă sex doar cu soții lor, însă problema este că prima dată când o fac, la „eveniment“ trebuie să participe și mama proaspetei mirese pentru a fi martoră. La Santa Cruz, în Bolivia, există o lege care interzice în mod expres ca un bărbat să facă sex cu o femeie și cu sora acesteia în același timp. Ceva mai norocoși par să fie unii bărbați din Guam, a căror singură activitate este să își dezvirgineze conaționalele, ei primind mulți bani pentru acest „serviciu“. Motivul este simplu. Legislația de aici le interzice virginelor să se căsătorească.În Abissinia (Etiopia), femeilor nu le este permis să refuze violența sexuală a tinerilor circumciși recent, care sunt aproape îndreptățiți să își refuleze pornirile reprimate. În plus, în popor există convingerea conform căreia uniunea între un circumcis și o femeie este un raport sexual sacru.În Balele, Zair, în trecut, o femeie din zece era desemnată să devină soția tuturor sau „femeia satului“, cum a fost numită de unii etnologi. Această femeie era împărțită între toți bărbații din grup și avea obligația de a trăi pe rând cu fiecare dintre bărbați, cu care avea copii ce deveneau proprietatea tuturor.În Ba Luba în Katanga, unde este o societate predominat matriarhală, femeile au supremația absolută în materie de sex asupra bărbaților. Printre altele, aceștia sunt obligați să își satisfacă sexual partenerele în orice moment doresc acestea. După raportul sexual, care de multe ori este un adevărat act de violență asupra bărbaților-sclavi, tinerele au pretenția să fie aduse înapoi în satul de proveniență, chiar dacă acesta se află la distanță, și să fie cărate în spate de bieții supuși. Tot rolul de bărbați-obiect le este alocat și reprezentanților sexului masculin din Agni, pe Coasta de Fildeș. În timpul sărbătorii anuale organizate în onoarea spiritelor, femeile se îmbăiază în apele râului și, după ce se purifică, se împerechează cu bărbații, dedicând momentul culminant spiritelor, care le protejează fecunditatea. Tot satul participă la aceste împerecheri colective, în timpul cărora bărbații sunt folosiți de femei doar pentru a le transmite omagiul lor spiritelor.În Hong Kong, soțiile înșelate își pot ucide soțul infidel, însă doar cu mâinile goale. Trebuie menționat că amanta poate fi ucisă în orice mod. În Japonia, o țară care la capitolul frecvență a raporturilor sexuale este cam codașă (o medie de 37 de raporturi pe an), este interzis sărutul pe stradă, acesta fiind considerat un gest intim. În același timp însă, niponii sunt cel mai disciplinat popor când vine vorba de folosirea prezervativului: 74 la sută dintre japonezi îl folosesc în mod regulat.