O tradiţie gustoasă – Plăcinta dobrogeană

O tradiție gustoasă – Plăcinta dobrogeană

Ca în fiecare an, pe toată perioada festivalului, Piața Republicii devine centrul unor acțiuni cu tradiție la Mangalia. Concursuri, spectacole sunt prezentate, la ediția 2007, de George Rotaru, un navetist transatlantic, după cum le-au prezentat organizatorii. Și spun asta pentru că în majoritatea timpului îl găsim cântând pe scenele din Las Vegas. Membrii Colegiului PIM, condus de Mihai Pânzaru, își vor aduce și în acest an blocurile de desen, culorile și, cel mai important, talentul în Piața festivalului și vor face zilnic și gratuit, portretele celor care trec prin piață. O tradiție gustoasă este concursul Plăcinta dobrogeană, ajuns la cea de-a patra ediție, coordonat de Mariana Iorguș. Iar pe plaja Laguna, din Mangalia, sunt programe, zilnic, întreceri sportive.