O profesoară a fost concediată. A dus o "VIAŢĂ DUBLĂ", dar spera ca nimeni să nu afle

O profesoară a fost concediată. A dus o "VIAȚĂ DUBLĂ", dar spera ca nimeni să nu afle

Ştire online publicată Luni, 13 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Se pare că meseria de profesor are mai multe dezavantaje decât avantaje din moment ce o profesoară a ales să câștige bani și din alte activități decât cele educaționale. Olivia Sprauer, profesoară la un liceu din Florida, a fost concediată după ce directorul instituției a descoperit fotografii cu ea în bikini, mai mult decât provocatoare.Olivia Sprauer are 26 de ani și a dus "o viață dublă", potrivit Upi.com: ca profesoară și, sub aliasul Victoria Valentine James, model de lenjerie intimă. Ea spera că elevii și colegii de la școală nu vor afla de cealaltă personalitate a ei până la sfârșitul anului, când voia să renunțe să predea și să înceapă un master. Olivia și-a început cariera de model în februarie, pentru că avea nevoie de bani. Ea crede că a fost o profesoară bună și nu crede că a făcut nimic greșit. "Nu am făcut filme porno, nu mi-am desfăcut picioarele în fața camerei", a declarat aceasta, scrie rtv.net.