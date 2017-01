O moldoveancă de peste Prut a plecat cu Trofeul Mamaia 2009

Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2009 a ajuns la final, după patru seri în care participanți din toată țara și-au etalat calitățile în fața (tele)spectatorilor. Trofeul Festivalului Mamaia 2009 a fost câștigat de Olga Fesenko (alias Alexa), din Republica Moldova, care a cântat în finală piesa „Doar iubirea ta”. Ea s-a clasat pe locul I la Interpretare și, în urma hotărârii Consiliului Județean, i-a fost decernat trofeul. Anul acesta, juriul s-a confruntat cu o situație inedită: cei patru câștigători de la Creație s-au clasat la egalitate de puncte. Pentru astfel de situații, există o precizare în regulament, conform căreia dacă doi concurenți sunt pe poziții egale, premiul se va împărți la doi. De data aceasta, patru concurenți s-au clasat pe locul întâi, și, în urma deliberărilor, s-a decis ca aceștia să împartă în mod egal totalul premiilor de la Creație (3.000 de euro). Deci nu au mai fost decernate premiile al doilea și al treilea. Piesele câștigătoare sunt „Vino… măcar în vis” (compozitor și interpret Mircea Romcescu), „Tu nu vezi cerul” (compozitor Andrei Tudor, interpret Alexandru Parfeni, alias Pascha), „Vreau doar iubirea ta” (compozitor Adrian Romcescu, interpretă Adriana Vlad) și „Prin ochii tăi pot visa” (compozitor Cristian Faur, interpretă Paula Seling). La secțiunea Interpretare, pe locul trei s-au clasat Cristina Bondoc și Alin Ignat, locul doi, la egalitate de puncte, a fost obținut de Cristina Vasiu și Renata Timea Tolvai, iar locul întâi (după ce acest loc a fost eliberat de câștigătoarea trofeului) a fost ocupat de Loredana Ciubotaru (câștigătoarea campaniei „Mamaia caută o vedetă”). Au fost acordate și premii speciale: Premiul „Teo Peter”, pentru trupa Big Deal, premiul special care constă în realizarea unui maxi single i-a fost acordat Loredanei Ciubotaru, un alt premiu special, constând în realizarea unui clip - lui Tony Tomas & Trupa Cross, premiile Societății Române de Radiodifuziune pentru interpretare și creație au revenit Danielei Cojocaru, respectiv lui Ivan Caragea, pentru piesa „Te-am ales pe tine”, iar premiul TV Neptun a fost obținut de Marius Moga. Dedicație de la Mădălin pentru distrugerea culturii constănțene „Mi-am permis să-i acord acest premiu lui Nicușor Constantinescu pentru că respect oamenii care fac politica culturii chiar și pe timp de criză. Cred că merită acest premiu, care are doar o valoare emoțională, oricum n-ar fi acceptat șpagă de la mine”. Așa a sunat revelația conferinței de presă de la finalul festivalului. Autorul este Mădălin Voicu, președintele juriului festivalului, cel care, în mod contradictoriu cu ideile de conservare și promovare a culturii (idei pe care le apară cu diverse ocazii), a acordat premiul Fundației „Ion Voicu” chiar lui Nicușor Constantinescu, președintele Consiliului Județean Constanța. Același care, cu ceva timp în urmă, a comasat teatrele (în traducere - le-a desființat, determinând zeci de artiști să se reprofileze sau să plece din oraș pentru că i-a lăsat pe drumuri). Probabil că Mădălin Voicu a făcut o confuzie. Aceeași confuzie care se face atunci când Festivalul Mamaia e încadrat în domeniul „cultură”. Prejudecățile cad greu la punctaj Pentru a doua oară selectat să cânte la Festivalul Mamaia, Naomi, care, se pare, nu se poate despărți de calitatea de transexual, nu a fost luat în seamă nici de data asta de juriu. „Îl cheamă Florin Moldovan, nu știu de ce îi zice toată lumea Naomi”, declamă Mădălin Voicu. Naomi n-a luat nici un premiu, de pe nicăieri. Nici măcar premiul presei n-a avut voie să-l ia. Deși majoritatea a votat cu ea în seara finalei, a doua zi, s-a mai organizat o altă sesiune de vot, sub pretextul necesității semnăturilor jurnaliștilor. Surpriză! Larisa Ciortan este câștigătoarea premiului presei, la doar câteva voturi diferență față de Naomi. Motivul pentru care Naomi nu a obținut niciun premiu a fost, conform lui Mădălin Voicu, faptul că a interpretat piesa „Salcia”, aceeași pe care a cântat-o și anul trecut. Chiar dacă „fiecare face cu curul ce vrea”, își exprimă președintele juriului toleranța. „Juriul a mers pe ideea de prestație artistică, de prestație pe scenă și nu după vestimentație sau look. Am notat acești concurenți cu onestitate și fără influențe”, a spus Mădălin Voicu. Deciziile juriu-lui spun, însă, altceva. Nu a contat nici faptul că Naomi s-a calificat în finală, că a cântat bine, sau că publicul a aplaudat-o. Se pare că prejudecățile sunt imposibil de depășit. „Vreau să fiu Naomi, nu vreau să fiu Florin Moldovan”, ne spune cea care își dorește cel mai mult ca lumea să o cunoască pentru cariera muzicală, și nu pentru sexualitatea sa. „Prin piesa „Oameni” (melodia interpretată în prima seară a festivalului, n.r), am vrut să transmit un mesaj de toleranță”. Nici de această dată mesajul nu a ajuns acolo unde ar fi trebuit.