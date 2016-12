O frumusete cu greutate De la 115 kg a ajuns Miss

Bree Boyce, o cantareata de 22 de ani din SUA, a slabit 55 de kilograme pentru a participa la un concurs de frumusete. Tanara, inainte o adolescenta stearsa si complexata care cantarea 115 kilograme, si-a schimbat lookul intr-o asemenea masura incat a reusit sa castige coroana de "Miss Carolina de Sud" si va participa la "Miss SUA".Bree Boyce, noua "Miss Carolina de Sud", se plimba peste tot cu o pereche de blugi de pe vremea cand avea nu mai putin de 115 kilograme si spera sa le inspire pe fetele supraponderale sa-i urmeze exemplul si sa slabeasca. Cantareata de 22 de ani este foarte mandra de cele 60 de kilograme pe care le are acum si de trupul tonifiat si apetisant pe care l-a obtinut de cand a inceput sa manance sanatos, sa faca sport si sa aiba incredere in ea insasi. In plus, tanara, care va merge, in luna ianuarie a anului viitor, in Las Vegas, pentru a participa la "Miss SUA", se lauda ca, spre deosebire de alte concurente, ea nu se infometeaza si nu arata ca o anorexica. Citeste mai departe