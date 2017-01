O distilerie scoţiană transformă scotchul în electricitate

O distilerie scoțiană transformă scotchul în electricitate

Să creezi energie regenerabilă din whisky pare o idee venită după o lungă noapte de beție. O distilerie din Scoția se pregătește însă de o adevărată revoluție, instalându-și un nou generator de biogaz, care funcționează cu deșeurile rămase la fabricarea băuturilor alcoolice. Administratorii companiei Bruichladdich, una din cele opt distilerii de pe insula scoțiană Islay, speră ca noua instalație să le rezolve problemele energetice și, dacă se poate, să îndemne și concurența la astfel de investiții „verzi”. Mark Reynier, proprietarul distileriei, a declarat că generatorul va acoperi în jur de 80% din necesarul de electricitate al companiei și va genera economii anuale de 120.000 lire sterline (circa 175.000 dolari). „Principalul deșeu este apa care rămâne, după ce scoți tot alcoolul din ea. Noi îi spunem, într-un mod lipsit de romantism, bere la halbă”, a explicat Reynier, pentru CNN. În fiecare an, câteva sute de mii de litri de „bere” sunt preluați de un tanc chimic și deversați într-o conductă, care se varsă pe coasta de est a insulei. Este o treabă costisitoare, în jur de 30.000 dolari/an, care se adaugă costurilor din ce în ce mai mari la energie. În aceste condiții, distileria a fost forțată să-și regândească perspectiva asupra energiei. „Ne-am uitat la biomasă și la alte energii verzi, însă am ajuns la concluzia că ar fi fost mult prea nepractice și costisitoare. Așa că am ajuns să folosim o tehnologie brevetată și să producem biogaz”, spune Reynier. Procesul se numește digestie anaerobă și presupune descompunerea deșeurilor în absența oxigenului. Produsul final generează metan, cu care este alimentat generatorul, fiind transformat ulterior în electricitate „bio”. Tot ce rămâne în urmă este apă. „Distileria de pe malul Loch Indaal există din 1881. Când am preluat-o acum zece ani am vrut să revenim la vechile metode – fără coloranți, fără filtrare la rece și totul se îmbuteliază aici. Mai mult, 40% din cele 2.500 de tone de orz crescute aici a fost producție organică”, mai spune administratorul. Bruichladdich a produs anul trecut în jur de 800.000 litri de whisky, folosind în unele cazuri echipament original din secolul XIX. Cu noul generator de biogaz, „berea la halbă” nu va mai ajunge în ocean, ci va fi pompată zilnic în instalația de producere a energiei, creând astfel un ciclu continuu. „Nu încercăm să ne transfor-măm într-un războinic eco. Suntem doar atenți cu mediul, pentru că ne bazăm pe el ca să producem un whisky de calitate. Industria este deja una mult mai «verde» decât altele. În acest mod, devenim mult mai siguri din punct de vedere financiar”, explică Mark Reynier.