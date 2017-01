O britanică a slăbit 44 de kilograme cu ajutorul telefonului mobil

Ştire online publicată Joi, 10 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Femeia, în vârstă de 22 de ani a slăbit 44 de kilograme în doar zece luni folosind o aplicație de pe telefonul mobil. Britanica Shelli Henderson cântărea peste 114 kilograme. Ea încercase de-a lungul timpului tot felul de diete, însă niciuna nu dădea rezultate. A reușit să slăbească folosind o aplicație a telefonului mobil, care îi calcula caloriile consumate. "Înainte de a apela la această metodă am încercat tot felul de diete, dar fără nici un rezultat. Am luat pastile, am ținut regim și chiar m-am apucat de sport. Unele regimuri le-am testat chiar de două ori, în speranța că voi reuși să scap de kilogramele în exces. Această aplicație a fost singura care a dat rezultate", a declarat Henderson, conform Daily Mail. Citeste mai departe...