O actriţă din România riscă să rămână fără sâni din cauza silicoanelor!

O actriță din România riscă să rămână fără sâni din cauza silicoanelor!

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

De șase ani, actrița Eugenia Șerban (43 de ani) trece prin chinuri inimaginabile. O banală operație de scoatere a silicoanelor, pe care și le implantase după ce a născut, a avut consecințe groaznice. Sânii i s-au necrozat, iar singura ei șansă de a se salva este să facă masectomie, scrie Click.ro, citat de realitatea.net.La câțiva ani după ce a devenit mamă, Eugenia Șerban, una dintre cele mai frumoase actrițe românce, și-a făcut implant de silicoane la o clinică din Italia. „Aveam cam 29 de ani. După o naștere, sânii se mai lasă, de aceea, am apelat la chirurgia estetică", a explicat actrița. Vedeta a fost foarte încântată de rezultatele obținute în urma intervenției de mărire a bustului. Odată cu înaintarea în vârstă, însă, a luat în greutate, iar sânii și-au mărit volumul exagerat. Atunci, a hotărât să-și scoată silicoanele, o decizie care i-a distrus viața. Asta se întâmpla în urmă cu aproximativ șase ani. „Silicoanele erau perfecte. Puteam să le mai țin încă 20 de ani. Când m-am operat, eram foarte slabă. Mai târziu, după ce am pus pe mine niște kilograme, aveam sânii foarte voluminoși, mă făceau să par prea masivă pe micul ecran și am făcut o operație pentru scoaterea silicoanelor", a povestit Eugenia Șerban, în emisiunea „Conferința de presă", de la Antena 2, care se va difuza în această seară.