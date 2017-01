Nuredin Ibram: Din iubire şi respect, pentru fraţii musulmani şi nu numai

Nuredin Ibram: Din iubire și respect, pentru frații musulmani și nu numai

„Manuale de primă clasă“, astfel au fost catalogate, pe scurt, de către vorbitori, ultimele două lucrări ale prof. dr. Nuredin Ibram. Lansarea cărților „Musulmanii din România“ și „Islamul pur și simplu“ care au ieșit de curând de sub tipar, cu sprijinul UDTR, a avut loc vineri seara în Aula Bibliotecii Județene „I.N. Roman“, ocazie cu care autorul i-a avut alături pe membrii familiei, prieteni și cititori deopotrivă. Musulmani sau nu, colegi de catedră cu profesorul Nuredin Ibram sau prieteni apropiați, toți cei prezenți au transmis, în mai multe sau mai puține cuvinte, același mesaj: cărțile lansate vineri de profesorul Ibram trebuie citite. Fie doar pentru a constata, la prima vedere, caracterul de lucrare tehnică, așa cum lasă să se creadă la început lucrarea „Musulmanii din România“, pentru ca, ulterior, aprofundând informațiile care se regăsesc în ea să înțelegi că este mai mult decât o structurare minuțioasă a unor cifre și date. Lucrarea are nouă capitole, în care sunt abordate, pe rând, aspecte istorice ale existenței turcilor și tătarilor în România. Autorul se oprește și asupra situației geamiilor din județul Constanța, din perioada 1940 - 1941, dar alocă un capitol desine stătător și Seminarului Musulman din Medgidia, școala la care s-au format generații întregi de prelați și dascăli musulmani, „prestigioasă instituție de învățământ și cultură care a avut un rol deosebit în promovarea unei mentalități moderne în comunitatea musulmană, turcă, tătară, din Dobrogea“. Dintr-o lucrare dedicată musulmanilor din România, nu putea lipsi, fără doar și poate, capitolul dedicat religiei, problematică prezentată dintr-o abordare filozofică a identității spirituale. În încheierea lucrării „Musulmanii din România“, profesorul Nuredin Ibram i-a dedicat un capitol și poetului filozof Yunus Emre, pe care autorul îl consideră „un mod particular de simțire, de gândire și de viață conform tradițiilor islamice”. În cea de-a doua lucrare, așa cum indică și titlul, autorul vorbește despre „Islamul pur și simplu“. Și, de la prezentarea Islamului ca religie divină, în primul capitol, la ultimul capitol dedicat Jihadului, autorul invită cititorul, musulman sau nu, la o odisee printre valorile credinței musulmane. Pentru orice credincios care împărtășește o altă credință decât Islamul, după titlu, cartea poate fi interpretată ca una exclusivistă. Dimpotrivă, ea este o lucrare – ghid care poate ajuta la o mai bună înțelegere a simbolurilor și valorilor religiei musulmane sau cel puțin poate relansa o lungă serie de dezbateri în domeniu. Cât despre musulmanii care vor răsfoi, măcar, lucrarea, fără îndoială că se vor găsi voci care să aducă și completări, și critici dar, cu siguranță, și laude… Lucrarea este, totuși, una „pur și simplu“ scrisă „din iubire și respect, pentru frații musulmani și nu numai”, așa cum însuși autorul menționează.